Voorkom spam en oplichting: 3 tips om je online privacy te verbeteren (ADV)

Word jij ook zo gek van alle spam via mailtjes of sms’jes? Dan is het een goed idee om je online privacy te checken en te verbeteren. Wij geven je drie tips hoe je dat het beste aanpakt.

3 tips om veiliger te internetten

Hoewel de apparaten van Apple al goed beveiligd zijn, is het altijd goed om extra alert te zijn met je gegevens. Helemaal veilig ben je namelijk helaas nooit. Hackers kunnen je informatie bemachtigen, bijvoorbeeld via openbare wifi-netwerken of door een malafide link.

Hierna kunnen derden met je gegevens aan de haal gaan en zich voordoen als jou. Wij geven je drie tips om je online privacy te verbeteren.

1. Installeer een VPN

Een veelgehoorde tip is natuurlijk een VPN. Dit ‘Virtual Private Network’ zorgt ervoor dat jij online volledig anoniem aan de slag kunt. Deze verstuurt je dataverkeer via een beveiligde verbinding naar een externe server. Deze server kan in een ander land staan, waardoor het lijkt alsof je IP-adres – en dus ook jouw daadwerkelijke locatie – ook in dit land bevindt.

Je locatie blijft dus geheim voor zowel kwaadaardige derden, als voor de website of diensten die je gebruikt. Naast het beschermen van je gegevens, heeft zo’n VPN nog veel meer voordelen. Wist je bijvoorbeeld dat het boeken van je vakantie wat goedkoper kan uitvallen door het gebruik van een VPN? Of bekijk eens wat het Netflix-aanbod in de Verenigde Staten te bieden heeft.

Kies voor de VPN van Surfshark en je installeert de software op een onbeperkt aantal apparaten. Met één abonnement is dus je hele gezin direct beschermd.

2. Check of je mailadres onderdeel is van een datalek

Bij een datalek worden persoonsgegevens bekendgemaakt die geheim hadden moeten blijven. Denk aan telefoonnummers, mailadressen of zelfs woonadressen. Dit kan bijvoorbeeld door slechte beveiliging, maar ook door een hack.

Het kan zelfs gebeuren op het moment dat je jouw gegevens achterlaat bij een betrouwbare organisatie. Hoe voorzichtig zij ook met je gegevens omgaan, het kan altijd voorkomen dat hackers informatie proberen te bemachtigen.

Surfshark heeft een handige gratis tool die checkt of je gegevens onderdeel zijn geweest van zo’n datalek. Je vult eenvoudig het mailadres in en er rolt een rapport uit. Hier zie je direct waar het datalek zat en welke gegevens er buitgemaakt zijn, zoals je mailadres, wachtwoorden of gebruikersnaam.

Houd hierbij wel rekening dat datalekken op elk moment kunnen voorkomen en dat deze check een momentopname is. Installeer Surfshark op je apparaten en je ontvangt meteen een melding zodra jouw gegevens onderdeel zijn van een hack.

3. Gebruik een alternatief telefoonnummer

Gebruik je een website maar één keer of vertrouw je het niet helemaal? Dan is het niet handig om je echte gegevens gebruiken. Er is alleen één probleem: je hebt wel de informatie nodig die toegestuurd wordt. Bijvoorbeeld omdat je een kortingscode hebt gevonden.

Maak een alternatieve persona aan! Dit kan via Surfshark met Alternative ID. Er wordt een geheel nieuwe identiteit voor je gecreëerd met een nieuwe naam, leeftijd, adres, e-mail en een Amerikaans telefoonnummer. Via de app ontvang je gewoon alle mails, berichten en oproepen, maar wordt de informatie niet aan je echte naam gelinkt.

Hierdoor kan je jouw gegevens nog extra beveiligen, maar toch online verificaties doen. Spam berichten worden verminderd en je privacy krijgt een extra boost.

Tijdelijk tot 85 procent korting op Surfshark One

Met een abonnement op Surfshark One krijg je toegang tot al deze functies en nog veel meer. Zo weet je zeker dat je er alles aan doet om je gegevens uit handen van kwaadwillenden te houden.

Tijdelijk is Surfshark ook nog eens extra voordelig, want er is een wel heel goede aanbieding te scoren. Je ontvangt tot 85 procent korting. Kies bijvoorbeeld voor Surfshark One en je betaalt slechts 2,69 euro per maand. Wees er snel bij en bescherm je privacy!