3 redenen waarom jij een VPN nodig hebt voor je vakantie (ADV)

De zomer is in aantocht en dat betekent dat het weer vakantietijd is. Vergeet niet alvast je VPN af te sluiten, want dat heeft tijdens het boeken en gedurende je vakantie veel voordelen. We geven je drie redenen waarom het onmisbaar is voor je vakantie.

Dit is waarom jij een VPN nodig hebt

VPN staat voor Virtual Private Network en de technologie zorgt ervoor dat je online anoniemer te werk kan. Hiermee zet je een versleutelde verbinding op en blijven gevoelige gegevens verborgen, waaronder je locatie. Het lijkt hiermee alsof je op een andere plek bent dan je echt bent.

Dit heeft veel voordelen, ook als je dus op reis bent. We vertellen je over de drie belangrijkste redenen. Tijdelijk heeft Surfshark een uitstekende actie, waardoor je slechts 2,19 euro per maand betaalt én je ontvangt drie maanden extra voor deze prijs.

Reden 1: Bekijk het Nederlandse aanbod op streamingdiensten

Volg je een Nederlandse serie, dan wil je dit tijdens je vakantie natuurlijk bijhouden. Maar als je inlogt in een ander land, zie je jouw favoriete programma niet meer in het aanbod. Dit komt doordat de streamingdienst jouw locatie ziet. Bovendien zijn Nederlandse diensten zoals Videoland en NL Ziet slechts in een beperkt aantal landen beschikbaar.

Dit voorkom je door gebruik te maken van een VPN. Stel in het buitenland je locatie in op Nederland en je geniet gewoon van series als Ex on the Beach Double Dutch en B&B Vol Liefde.

Extra tip: blijf je dit jaar thuis, dan verleg je jouw grenzen alsnog door het aanbod van streamingdiensten in het buitenland te verkennen. Zo geniet je van nog veel meer films en series.

Reden 2: Toegang tot nieuwssites en sociale media

Lees je elke ochtend het nieuws op de site van NOS of AD, dan zal dat in het buitenland soms niet gaan. China heeft bijvoorbeeld een blokkade opgelegd en ook Turkije staat bekend om het soms blokkeren van buitenlandse nieuwssites. In Nederland zijn we bovendien gewend om gebruik te maken van WhatsApp en plegen we soms een online belletje via wifi. Dit is in een aantal landen niet toegestaan.

Door een VPN te gebruiken lees je gegarandeerd elke ochtend je nieuwsartikelen of bel je gratis met je geliefden via wifi. Een extra voordeel is dat je een stuk veiliger bent online tijdens je vakantie. De wifi-netwerken waar je verbinding mee maakt kunnen soms ongewild informatie over je verzamelen. Dan biedt een versleutelde verbinding uitkomst.

Reden 3: Goedkoper online shoppen

Het boeken van je vakantie kan soms een prijzig grapje zijn. Soms lijkt het zelfs alsof vliegtickets steeds duurder worden tijdens het zoeken. Prijzen worden inderdaad aangepast afhankelijk van onder meer je locatie en zoekgeschiedenis. Maak je gebruik van een VPN en verwijder je jouw cookies regelmatig, dan voorkom je dit.

Daarnaast zijn vliegtickets in andere landen vaak goedkoper, zoals in India of Maleisië. Zoek vervolgens via het incognito-venster en je bespaart al snel veel geld. Heb je er al eens aan gedacht om je abonnementen in het buitenland af te sluiten? Daar gelden vaak lagere prijzen voor diensten als Netflix en Spotify. Stel je VPN in op één van de landen met lagere prijzen en je hebt weer een extra zakcentje voor op vakantie.

Let op: soms heb je een lokale betaalmethode nodig, zoals een creditcard uit dat land, gebruik een betrouwbare VPN en lees de gebruiksvoorwaarden van de site die je gebruikt.

Onze aanrader: Surfshark vanaf 2,19 euro per maand

Heb je een abonnement op Surfshark, dan installeer je de app op een onbeperkt aantal apparaten. Daardoor heb je voor het hele gezin maar één account nodig. Weet je nog niet helemaal zeker of je het wat vindt, dan probeer je het eerst een weekje uit.

Het goedkoopste abonnement kost je slechts 2,19 euro per maand en je ontvangt drie maanden gratis. Dit pakket omvat alleen de VPN en je krijgt Alternative ID, die mailadressen en persoonsgegevens voor je genereert. Wil je nou nog veiliger zijn, dan kies je voor Surfshark One van 2,69 euro per maand. Nu krijg je ook een antivirussoftware, waarschuwingen als je gegevens betrokken zijn bij een datalek en zoekresultaten zonder advertenties. Daarnaast meld je je eenvoudig af voor vervelende merkcommunicatie.

Wil je de meest uitgebreide bescherming, dan is er ook nog Surfshark One+. Dit kost je 4,29 euro per maand en hiermee verwijder je jouw gegevens eenvoudig uit bedrijfsdatabases en van websites.