3 redenen om te upgraden naar de iPhone 16 (ADV)

We hebben er lang naar uitgekeken en het moment is eindelijk hier: de iPhone 16-serie is er! Je haalt hem in huis bij Vodafone. We geven je drie redenen waarom de iPhone 16 het upgraden waard is.

3 redenen om te kiezen voor de iPhone 16

Op 9 september presenteerde Apple eindelijk de gloednieuwe iPhones. Het instapmodel is de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus heeft weer een groter scherm. Geavanceerde functies vind je op de iPhone 16 Pro en nog uitgebreidere 16 Pro Max. Heb jij momenteel een iPhone 15 of ouder en twijfel je of je gaat upgraden naar de iPhone 16? Wij laten je zien waarom het nieuwste model zeker het kopen waard is.

En bij Vodafone haal je ‘m in huis met tijdelijke korting op je 5G abonnement tijdens Volop Voordeel Weken t/m 27 oktober.

1. Actieknop nu ook voor de instapper én Camera control-knop

De actieknop is multifunctioneel, want je stelt zelf in wat er gebeurd zodra je de knop indrukt. Apple geeft je de keuze uit negen functies, waaronder onder andere het uitzetten van het geluid, de camera en de zaklamp. Ook de Opdrachten-app is als snelknop onder de actie-button te zetten. Hierdoor worden de mogelijkheden een flink stuk uitgebreid, want hiermee kan vrijwel alles. Denk zelfs aan het uit- en aanzetten van je slimme verlichting.

We kenden hem al van de Apple Watch Ultra en vorig jaar kwam hij eindelijk ook naar de iPhone. Helaas werden alleen de Pro-modellen ermee uitgerust, maar nu krijgen eindelijk ook de instapmodellen de handige knop.

Verder is er een geheel nieuwe knop te ontdekken: de Camera control-knop. Deze is ideaal voor de fotografen onder ons. Hij is aanraakgevoelig en detecteert of je hard drukt, hem zacht aanraakt of eroverheen veegt. Zo kan je snel de Camera-app openen, scrollen en een foto maken. Ook roept hij Visual Intelligence op, waarmee je direct meer informatie vindt over iets dat je ziet. Denk aan bijvoorbeeld een plant in het tuincentrum.

2. Apple Intelligence

Eerder dit jaar werd Apple Intelligence gepresenteerd. Het is Apple’s nieuwe AI-assistent. Hij leert van jouw persoonlijke context en Siri kan je daardoor ook nóg beter helpen. Handig is bijvoorbeeld dat Apple Intelligence je helpt bij het schrijven, herschrijven of samenvatten van teksten. Heb je liever dat de toon wat professioneler of juist informeler is? Dat is in een mum van tijd aangepast.

Laat afbeeldingen maken op basis van een korte tekst of pas bestaande foto’s aan. Zo wordt het mogelijk om achtergronden aan te passen of objecten te verplaatsen en zelfs volledig te verwijderen. Leuk is ook het maken van je eigen emoji’s door verschillende bestaande plaatjes te combineren. De nieuwe iPhones van 2024 krijgen minimaal 8GB RAM en draaien op de gloednieuwe en krachtige A18-chip, waardoor dit alles mogelijk wordt.

3. Nóg mooiere foto’s dankzij verbeterde camera

Vorig jaar kreeg de iPhone 15 een flinke camera-upgrade. Voor het eerst kregen de iPhones geen 12 megapixel-lens meer, maar konden foto’s gemaakt worden met maximaal 48 megapixel. De iPhone 16 heeft dezelfde camera, maar de ultragroothoeklens is wel verbeterd

Bij slechtere lichtomstandigheden zijn foto’s beter en ook schiet je voor het eerst macrofoto’s. Zodra je jouw iPhone 16 dicht bij een onderwerp houdt, wordt de modus automatisch geactiveerd.

Haal de iPhone 16-serie in huis bij Vodafone

De hele iPhone 16-serie haal je in huis bij Vodafone! De nieuwe iPhone 16 is bij de provider in huis te halen vanaf 969 euro. Liever het grotere model van de iPhone 16 Plus? Die kost je 1119 euro. De uitgebreide iPhone 16 Pro is verkrijgbaar vanaf 1229 euro en de iPhone 16 Pro Max vanaf 1479 euro.

Heb je thuis internet van Ziggo? Dan profiteer je van nog meer voordelen! Dankzij combinatievoordeel krijg je tot wel 7,50 euro korting op je abonnement, een gratis tv-pakket en nog veel meer. Geen Ziggo-klant, maar wel jonger dan 28 jaar? Dan ontvang je ook tot 7,50 euro korting op je abonnement. Kies je voor het Red-abonnement, dan is dit 5 euro per maand. Ben je toch op zoek naar een iPhone 15? Deze haal je tijdens de Volop Voordeel Weken van Vodafone met korting oplopend tot € 486 in huis!