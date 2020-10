De nieuwe iPhone 12 (Pro) biedt 5G ondersteuning en is daarom klaar voor de toekomst. Omdat dit netwerk steeds verder uitgerold wordt in Nederland is het verstandig om hier alvast voor te kiezen. Dit zijn 3 redenen waarom.

1. 5G rolt uit: klaar voor de toekomst

Waarschijnlijk ben je al bekend met het 4G-netwerk wat het grootste deel van Nederland op dit moment gebruikt. Het 4G-netwerk zorgt ervoor dat je overal gebruik kunt maken van internet, berichten kunt sturen, filmpjes kunt kijken en foto’s of video’s met elkaar kunt delen. Het 5G-netwerk is echter een snellere en meer stabiele versie hiervan van het huidige 4G-netwerk waar we op dit moment nog gebruik van maken.

Met 5G wordt het downloaden van series en films via Netflix nog sneller. Daarbij zulllen je Whatsapp-berichtjes niet meer blijven hangen als je deze op een drukke locatie wil versturen. Ook kan je in een mum van tijd een filmpje naar je vrienden doorsturen of in de trein een game spelen zonder haperingen. De oudere iPhones van Apple ondersteunen 5G niet, maar de nieuwe iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en Pro Max kunnen hier wel mee overweg.

De vijfde generatie mobiele netwerk werd als eerste door Vodafone uitgerold en wordt doorlopend verbeterd. Het 5G-netwerk van Vodafone is vrijwel in heel Nederland beschikbaar en hierdoor kun je met een internetabonnement van Vodafone op je iPhone 12 (Pro) in heel Nederland gebruik maken van deze nieuwe internetstandaard. Wil je ook zo snel mogelijk gebruikmaken van het nieuwe 5G-netwerk? Bij Vodafone krijg je gratis 5G bij een Red-abonnement.

Bekijk hier het complete iPhone 12-aanbod van Vodafone

5G en de iPhone 12 (Pro)

Een bijkomend voordeel van 5G op de iPhone 12 (Pro) is dat je niet meer verplicht een wifi-netwerk op hoeft te zoeken als je een iOS-update uit wilt uitvoeren. Dit kan voortaan ook via het 5G-netwerk. Hierdoor kun je de update dus ook prima binnenhalen en installeren als je onderweg bent.

Ben je bang dat de snelle verbinding en het intensieve gebruik van 5G zorgt dat je accu sneller leeg gaat? Ook hier heeft Apple iets op bedacht, namelijk ‘Datamodus’. Met deze Datamodus verbindt je iPhone alleen met 5G als je een app opent waar een snelle verbinding nodig of handig is. Denk hierbij aan Netflix of Apple TV Plus. Bij regulier gebruik van je telefoon zal de iPhone standaard gebruik maken van 4G zodat de batterij een stuk langer meegaat.

De iPhone 12 (Pro) draait op iOS 14, de meest recente software-update van 2020. De grootste vernieuwingen hiervan zijn onder andere een nieuw homescreen met widgets, overzicht in je apps dankzij de Appbibliotheek en de mogelijkheid om standaard-apps te kiezen. Verder is er ook nog een eigen vertaalapp van Apple verschenen en kan je dankzij de nieuwe beeld-in-beeld functie tegelijkertijd een video afspelen terwijl je een ander venster opent.

De nieuwe iPhone 12 (Pro) draait op dit moment dus op de meest recente software van Apple en zal nog jarenlang iOS-updates krijgen. Hierdoor ben je verzekerd van een goed werkend toestel. Dit in combinatie met 5G-ondersteuning maakt de iPhone 12 (Pro) een echt toekomstbestendig toestel.

3. Verspreiding van kosten: je kunt je investering jaren lang gebruiken

Een iPhone 12 is natuurlijk een flinke investering waar je wellicht even voor moet sparen. Maar als je het geld eenmaal bij elkaar hebt, is de iPhone 12 (Pro) zeker de investering waard. Een voordeel van deze aankoop is dat je na de eerste aanschaf, je de kosten jaren lang laag kunt houden. De iPhone 12 (Pro) gaat namelijk jarenlang mee. Het toestel kan overweg met 5G, ontvangt nog een lange tijd de nieuwste updates en heeft de beste hardware van het moment.

Gratis 5G bij je Vodafone Red-abonnement

Wil jij snel gebruik kunnen maken van het 5G-netwerk met alle voordelen die erbij horen? Het 5G-netwerk van Vodafone is vrijwel in heel Nederland beschikbaar. Zo kun jij profiteren van razendsnel internet, een grotere netwerkcapaciteit en ultrakorte reactietijden, waar je ook bent!

Met het 5G-abonnement van Vodafone haal je alles uit je iPhone 12 en ben je helemaal klaar voor de toekomst. Bekijk snel de aanbiedingen bij Vodafone.