3 beste adblockers voor Chrome, Edge en Firefox (ADV)

Ben je veel online, dan kom je steeds meer advertenties tegen. Om ze tegen te gaan (en nog veel meer redenen) gebruik je een adblocker. We zetten de drie beste adblockers voor Google Chrome, Microsoft Edge en Mozilla Firefox op een rij.

De beste adblocker voor Chrome, Edge en Firefox

In de online wereld zijn er tegenwoordig (te)veel advertenties en dat kan best vervelend zijn. Ze zorgen ervoor dat je scherm vol staat, maar ook YouTube-video’s bekijken gaat langzamer door de vele onderbrekingen. Met een adblocker pak je controle terug, want deze blokkeert ongewenste content en zorgt ervoor dat je privacy beter beschermd is.

Of je nou gebruikmaakt van Google Chrome, Microsoft Edge of Mozilla Firefox, wij zetten de drie beste opties voor je op een rij. Black Friday staat om de hoek en veel aanbieders zijn al begonnen met het geven van hoge kortingen op hun producten. Daarom installeer je een adblocker nu al extra voordelig.

Waarom jij een adblocker wilt hebben

Blokkeer advertenties

Een adblocker is een extentie voor je browser. De meest voor de hand liggende reden om er een te installeren: een adblocker blokkeert advertenties. Je scherm wordt overzichtelijker, want de drukke banners verschijnen niet meer. Ook irritante pop-ups zijn verleden tijd.

Verbeterde gebruikservaring

Je browser hoeft nu dus geen advertenties meer te tonen en dit maakt jouw gebruikservaring beter. Iets opzoeken gaat sneller, want je apparaat hoeft niets te downloaden wat je toch niet wilt zien. En natuurlijk raak je minder snel afgeleid en zie je sneller de informatie die je zoekt. Let wel op dat sommige websites je toegang simpelweg blokkeren, maar die zijn eenvoudig aan een uitzonderingslijst toe te voegen.

Bescherm je privacy

Met een adblocker neem je controle terug. Er zijn gevallen bekend van malware die geïnstalleerd wordt als je op een malafide advertentie klikt. Dat is niet meer mogelijk als ze niet getoond worden. Daarnaast zitten achter advertenties vaak veel marketingtechnieken die ervoor zorgen dat bedrijven jou kunnen volgen. Een adblocker blokkeert ook veel van deze cookies, waardoor je jouw privacy beter in de hand houdt.

Dit zijn de drie beste adblockers

Maar welke adblocker moet je nou installeren? We geven je drie tips die goed werken op zowel Google Chrome, Microsoft Edge als Mozilla Firefox.

1. Surfshark CleanWeb

Surfshark biedt je een uitgebreide oplossing, want de CleanWeb adblocker is onderdeel van een pakket met ook een VPN. Die beschermt je privacy op een hoger niveau, want je wordt daarmee helemaal niet meer gevolgd als je online bent. CleanWeb blokkeert eenvoudig alle advertenties en trackers.

Er wordt nooit meer gevraagd of je cookies wilt accepteren en zelfs op smart tv’s krijg je geen video’s meer tijdens het kijken van een serie. Via de Surfshark-app maak je ook gebruik van de adblocker op je iPhone. Momenteel installeer je CleanWeb van Surfshark extra goedkoop. In plaats van 4,59 euro per maand betaal je slechts 1,99 euro per maand.

2. Adblocker van NordVPN

Ook NordVPN heeft een adblocker als extra bij hun VPN-service. Deze blokkeert advertenties effectief en beschermt je privacy. De software is te installeren op zowel Google Chrome als Microsoft Edge en Mozilla Firefox, maar ook via de app bescherm je jouw iPhone dankzij Threat Protection via de NordVPN-app. Met Black Friday om de hoek sluit je voor 3,89 euro per maand een abonnement af.

3. Proton VPN’s NetShield Adblocker

NetShield van Proton VPN versnelt jouw browser aanzienlijk. Welke advertenties, trackers en malware geblokkeerd worden zie je via het NetShield Privacy Panel. Zo heb je jouw privacy tot in de puntjes onder controle. Je installeert het vanaf 4,49 euro per maand bij een looptijd van twee jaar.