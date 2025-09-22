1,25 euro per maand voor 10GB data sim only: alleen vandaag

Iedere maandag is Magic Monday bij Belsimpel. Vandaag ontvang je daardoor 150 euro cashback op het moment dat je een sim only van Lebara afsluit vanaf 10GB. Daardoor betaal je slechts 1,25 euro per maand.

Magic Monday bij Belsimpel

Elke maandag verrast Belsimpel met een exclusieve Magic Monday-deal. Het gaat altijd om een scherp geprijsde aanbieding die alleen op deze dag geldig is. Eerdere edities bevatten bijvoorbeeld kortingen op populaire smartphones of gratis accessoires bij een sim only-abonnement.

Alleen vandaag ontvang je 150 euro cashback wanneer je een nieuw tweejarig Lebara sim only-abonnement afsluit met minimaal 10GB data. Bovendien loopt er een aanvullende actie: gedurende de eerste drie maanden krijg je 50 procent korting, zodat je voor 10GB slechts 1,25 euro per maand betaalt. Liever een grotere bundel? Dat kan natuurlijk ook! De voordeligste optie is dan 30GB, die nu slechts 2 euro per maand kost. Hieronder lees je alles wat je moet weten over deze aanbieding.

Let op: alleen vandaag (maandag 22 september) ontvang je 150 euro cashback. Wacht dus niet te lang.

150 euro cashback vanaf 10GB

Vandaag krijg je dus 150 euro cashback bij het afsluiten van een Lebara sim only-abonnement met minimaal 10GB data. Heb je voldoende aan een kleinere bundel? Dan is 10GB momenteel de meest voordelige keuze, omdat kleinere bundels door deze aanbieding juist duurder uitvallen. Wil je toch meer data, dan kan dat ook, en ook dan ontvang je 150 euro cashback.

De beste aanbieding is de 30GB-bundel, waar je slechts 2 euro per maand voor betaalt. Ook de volgende databundels doen mee aan de actie:

Data Magic Monday-prijs Normale maandprijs 10GB €1,25 p/m €8,- p/m 15GB €3,13 p/m €10,- p/m 30GB €2,- p/m €11,- p/m 35GB €11,25 p/m €20,- p/m 45GB €15,63 p/m €25,- p/m

Wil je onbeperkt bellen? Dat kan voor 1 euro extra per maand. De standaard internetsnelheid bedraagt 75Mbit/s, maar voor 50 cent kun je deze verhogen naar 150Mbit/s.

Zo vind je altijd de beste sim only-deal

Benieuwd of dit de allerbeste deal is? Maak dan gebruik van onze sim only-prijsvergelijker. Hiermee geef je exact aan welke specificaties jouw ideale abonnement moet hebben, zoals de minimale data, belminuten, of jouw vaste internetprovider, zodat klantvoordelen worden meegerekend. De goedkoopste optie verschijnt altijd bovenaan het overzicht.