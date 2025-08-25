Dit is hoe je slechts 2,79 euro per maand betaalt voor Simyo sim only

Op maandag begint Belsimpel de week met Magic Monday. Vandaag krijg je 125 euro cashback bij Simyo sim only-abonnementen vanaf 10GB, waardoor je slechts 2,79 euro per maand betaalt.

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag start Belsimpel de week met een scherpe aanbieding. Deze actie geldt maar één dag, dus beslis snel! Soms ontvang je een mooie gadget bij je abonnement, een andere keer profiteer je van flinke korting op een toestel.

Vandaag is de deal extra interessant: sluit je een Simyo sim only-abonnement af met minimaal 10GB data, dan krijg je 125 euro cashback. Hierdoor betaal je voor een 10GB-bundel tijdelijk maar 2,79 euro per maand. Heb je meer data nodig, dan kun je uiteraard voor een grotere bundel kiezen. Maar, 10GB blijft van alle kleinere bundels de voordeligste optie.

Goed om te weten: deze actie is uitsluitend geldig op maandag 25 augustus 2025. Daarna vervalt de cashback, dus wacht niet te lang met bestellen.

Dit zijn de prijzen per bundel

De aanbieding geldt vanaf 10GB aan data, dus ook de grotere bundels doen mee. Neem je de 125 euro die je op je rekening gestort krijgt mee in de maandprijs, dan betaal je het volgende:

Bundel Prijs met €125 cashback Normale € p/m 10GB €2,79 p/m €8,- p/m 15GB €3,29 p/m €8,50 p/m 20GB €4,79 p/m €10,- p/m

Waarom kiezen voor Simyo bij Belsimpel?

€125 cashback bij een sim only vanaf 10GB;

Extra voordeel voor KPN-thuisklanten: tot 10GB gratis extra data bovenop je bundel;

Simyo maakt gebruik van het betrouwbare KPN 5G-netwerk met snelheden tot 400 Mbit/s;

Al meerdere keren uitgeroepen tot beste mobiele provider door de Consumentenbond;

Uitstekende klantenservice en hoge klanttevredenheid.

Vergelijk en bespaar

Wil je zeker weten dat dit écht de beste deal is of bekijk je andere opties? Gebruik dan onze sim only-prijsvergelijker. Met de handige filters vind je in een paar klikken het abonnement dat het beste past bij jouw wensen én tegen de laagste prijs.