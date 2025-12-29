2,79 euro per maand voor Simyo sim only vanaf 10GB data

Zoek je een betaalbare sim only voor je iPhone? Vandaag krijg je bij een Simyo sim only met 10GB of meer maar liefst 125 euro cashback. Hierdoor betaal je voor 10GB data gemiddeld slechts 2,79 euro per maand.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday deal met 125 euro cashback

Vandaag is het Magic Monday bij Belsimpel, wat betekent dat er een speciale actie is die maar één dag geldig is. Deze keer ontvang je 125 euro cashback wanneer je kiest voor een Simyo sim only met minimaal 10GB data. De cashback geldt voor alle Simyo sim only-bundels vanaf 10GB data.

Let op: deze aanbieding is alleen geldig op maandag 29 december 2025. Ben je op zoek naar een voordelige sim only voor je iPhone, dan kun je er het beste snel bij zijn.

Dit betaal je na 125 euro cashback

Door de cashback van 125 euro worden de Simyo sim only-bundels extra voordelig. Dit zijn de maandprijzen die je betaalt:

10GB data: 2,79 euro per maand

2,79 euro per maand 15GB data: 3,79 euro per maand

3,79 euro per maand 20GB data: 5,79 euro per maand

Deze prijzen gelden na verrekening van de 125 euro cashback over de contractperiode.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom Simyo perfect werkt met je iPhone

Simyo maakt gebruik van het KPN-netwerk, wat betekent dat je iPhone overal een stabiele verbinding heeft. Het netwerk biedt uitstekende dekking door heel Nederland.

Met je Simyo sim only krijg je standaard:

Internetsnelheid tot 300 Mbit/s

400 belminuten of sms’jes per maand

Mogelijkheid om onbeperkt te bellen voor 1 euro extra per maand

Heb je thuis ook internet van KPN? Dan profiteer je van klantvoordeel en krijg je gratis extra GB’s bij je bundel.