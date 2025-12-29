iPhone 17 Pro: nu tot €525 inruilvoordeel!

2,79 euro per maand voor Simyo sim only vanaf 10GB data

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
29 december 2025, 10:14
1 min leestijd
Zoek je een betaalbare sim only voor je iPhone? Vandaag krijg je bij een Simyo sim only met 10GB of meer maar liefst 125 euro cashback. Hierdoor betaal je voor 10GB data gemiddeld slechts 2,79 euro per maand.

Magic Monday deal met 125 euro cashback

Vandaag is het Magic Monday bij Belsimpel, wat betekent dat er een speciale actie is die maar één dag geldig is. Deze keer ontvang je 125 euro cashback wanneer je kiest voor een Simyo sim only met minimaal 10GB data. De cashback geldt voor alle Simyo sim only-bundels vanaf 10GB data.

Let op: deze aanbieding is alleen geldig op maandag 29 december 2025. Ben je op zoek naar een voordelige sim only voor je iPhone, dan kun je er het beste snel bij zijn.

Scoor 125 euro cashback

Dit betaal je na 125 euro cashback

Door de cashback van 125 euro worden de Simyo sim only-bundels extra voordelig. Dit zijn de maandprijzen die je betaalt:

  • 10GB data: 2,79 euro per maand
  • 15GB data: 3,79 euro per maand
  • 20GB data: 5,79 euro per maand

Deze prijzen gelden na verrekening van de 125 euro cashback over de contractperiode.

Waarom Simyo perfect werkt met je iPhone

Simyo maakt gebruik van het KPN-netwerk, wat betekent dat je iPhone overal een stabiele verbinding heeft. Het netwerk biedt uitstekende dekking door heel Nederland.

Met je Simyo sim only krijg je standaard:

  • Internetsnelheid tot 300 Mbit/s
  • 400 belminuten of sms’jes per maand
  • Mogelijkheid om onbeperkt te bellen voor 1 euro extra per maand

Heb je thuis ook internet van KPN? Dan profiteer je van klantvoordeel en krijg je gratis extra GB’s bij je bundel.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

