Jane van Brakel
Jane van Brakel
23 februari 2026, 9:24
2 min leestijd
2,79 euro per maand voor sim only van Simyo: alleen vandaag

Wil je veel data op je iPhone zonder veel te betalen? Dan is er vandaag een interessante aanbieding. Met een cashbackactie betaal je voor een sim only met 10GB data slechts 2,79 euro per maand. We leggen uit hoe je deze deal pakt.

Vandaag 125 euro cashback op sim only

Bij Belsimpel loopt er vandaag een speciale actie. Je krijgt 125 euro cashback als je een sim only van Simyo afsluit met minstens 10GB data. Deze aanbieding is alleen vandaag, op maandag, geldig.

Door de cashback wordt het abonnement een stuk voordeliger. Voor het goedkoopste abonnement met 10GB data betaal je normaal 8 euro per maand. Met de cashback erbij kom je uit op 2,79 euro per maand.

Let op: de aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 23 februari 2026. Vergeet ook zeker niet je cashback aan te vragen na je bestelling.

Zo werkt de berekening

De berekening is simpel. Je sluit het abonnement af voor 24 maanden en vraagt daarna de cashback aan:

  • 24 maanden x 8 euro = 192 euro totaal
  • 192 euro min 125 euro cashback = 67 euro
  • 67 euro gedeeld door 24 maanden = 2,79 euro per maand

Heb je meer data nodig op je iPhone? Dan zijn er ook bundels met meer data beschikbaar. Bij alle bundels vanaf 15GB betaal je de eerste maanden ook nog eens 7 euro per maand in plaats van de normale prijs. Alle bundels krijgen de 125 euro cashback, waardoor ze flink voordeliger worden:

  • 10GB voor 2,79 euro per maand (normaal 8 euro)
  • 15GB voor 3,29 euro per maand (normaal 9 euro)
  • 20GB voor 4,79 euro per maand (normaal 11 euro)
  • 30GB voor 6,29 euro per maand (normaal 13 euro)
Extra voordelen van dit sim only-abonnement

Het abonnement heeft nog meer handighedden. De internetsnelheid ligt op 300 Mbit per seconde, dus je iPhone heeft razendsnel internet. Wil je onbeperkt bellen? Dan betaal je 1 euro per maand extra. Heb je thuis internet van KPN? Dan krijg je extra data bij je bundel.

Sim only

