Jane van Brakel
Jane van Brakel
9 februari 2026, 10:30
1 min leestijd
Exclusief vandaag: 2,79 euro voor sim only van Simyo

Vandaag krijg je 125 euro cashback als je een sim only van Simyo afsluit met minimaal 10GB data. Door deze korting betaal je gemiddeld maar 2,79 euro per maand voor een 10GB bundel. De actie geldt alleen vandaag, 9 februari 2026.

125 euro cashback maakt sim only extra voordelig

Belsimpel heeft vandaag weer een goede Magic Monday-actie. Je krijgt 125 euro cashback als je kiest voor een Simyo-sim only met minimaal 10GB data. Hierdoor wordt een bundel van normaal 8 euro per maand ineens veel voordeliger.

Zo wordt de prijs berekend:

  • 8 euro x 24 maanden = 192 euro in totaal
  • 192 euro – 125 euro cashback = 67 euro
  • 67 euro / 24 maanden = 2,79 euro per maand

Wil je ook onbeperkt bellen, dan betaal je 1 euro per maand extra.

Deze bundels krijg je met korting

Je hebt keuze uit verschillende databundels, allemaal met de 125 euro cashback:

  • 10GB: 2,79 euro per maand (normaal 8 euro)
  • 15GB: 3,29 euro per maand (normaal 9 euro)
  • 20GB: 4,79 euro per maand (normaal 11 euro)
  • 30GB: 6,29 euro per maand (normaal 13 euro)
Waarom Simyo perfect werkt met je iPhone

Simyo gebruikt het snelle 5G netwerk van KPN, dus je iPhone heeft altijd een stabiele verbinding. Je krijgt standaard een internetsnelheid van 300 Mbit/s, wat meer dan genoeg is voor alle apps en diensten op je telefoon.

Ook de klantenservice van Simyo staat bekend als één van de beste. Heb je thuis vast internet van KPN? Dan krijg je als klantvoordeel iedere maand 10GB extra data bij je bundel.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Sim only

