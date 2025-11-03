3,29 euro per maand voor sim only met 20GB data

Ben sim only wordt tijdelijk extra voordelig dankzij een speciale cashback-actie van Belsimpel. Met deze aanbieding betaal je gemiddeld slechts 3,29 euro per maand voor een abonnement met 20GB data.
Magic Monday bij Belsimpel
De aanbieding is simpel: sluit je vandaag een tweejarig Ben sim only-abonnement af met minimaal 20GB data, dan ontvang je 125 euro cashback. Door deze cashback wordt je maandprijs een stuk voordeliger.
Voor het 20GB-abonnement werkt de berekening als volgt:
- Normale prijs: 8,50 euro per maand
- Totaal over 24 maanden: 204 euro
- Min 125 euro cashback: 79 euro
- Gemiddelde maandprijs: 3,29 euro
Let op: deze cashback-actie is echt alleen vandaag geldig, op maandag 3 november 2025. Wacht dus niet te lang als je interesse hebt in deze aanbieding. Na vandaag betaal je weer de normale prijzen, zonder cashback.
Meer data nodig? Dat kan ook!
Heb je meer dan 20GB nodig voor je iPhone? Ook dan profiteer je van de cashback. Hier zie je wat je gemiddeld per maand betaalt:
- 20GB: 3,29 euro per maand (normaal 8,50 euro)
- 30GB: 3,79 euro per maand (normaal 9 euro)
- 40GB: 6,79 euro per maand (normaal 12 euro)
Wat krijg je bij Ben sim only
Ben maakt gebruik van het Odido-netwerk, wat betekent dat je op een betrouwbaar netwerk zit. Standaard krijg je een internetsnelheid van 200 Mbit/s, wat voor de meeste iPhone-gebruikers ruim voldoende is. Voor 1 euro extra per maand kun je upgraden naar 300 Mbit/s.
Bij je databundel zitten ook 200 belminuten of sms’jes inbegrepen. Wil je onbeperkt bellen en sms’en? Dan kost dat 2 euro extra per maand. Heb je thuis al internet van Odido of een ander abonnement van Ben? Dan krijg je klantvoordeel: 5GB extra data en 5 euro korting per maand op je internetfactuur.
Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.