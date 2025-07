1 euro per maand voor sim only tot 60GB: alleen vandaag

Elke maandag staat een Magic Monday-aanbieding voor je klaar bij Belsimpel. Alleen vandaag sluit je daarom een sim only-abonnement af van 50+ Mobiel en betaal je het eerste jaar slechts 1 euro per maand.

Elke maandag Magic Monday-aanbieding bij Belsimpel

Op maandag profiteer je bij Belsimpel altijd van een exclusieve Magic Monday-deal die alleen die dag geldig is. Soms betekent dit flinke korting op een smartphone, een andere keer krijg je bijvoorbeeld een gratis koptelefoon bij je sim only-abonnement.

Sluit je vandaag een sim only-abonnement af bij 50+ Mobiel, dan betaal je het eerste jaar slechts 1 euro per maand, ongeacht welke bundel je kiest. Het maakt hierbij niet uit of je voor 4GB of zelfs 60GB data per maand gaat. Bellen is standaard onbeperkt inbegrepen. Ga je voor de grootste bundel van 60GB, dan betaal je na het eerste jaar in plaats van 14 euro maar 7,50 euro per maand.

Let op: Deze aanbieding geldt uitsluitend vandaag, maandag 28 juli 2025. Wees er snel bij, want op = op!

Sim only voor 1 euro: dit zijn de mogelijkheden

Alleen vandaag profiteer je van deze stuntprijs bij 50+ Mobiel: het eerste jaar betaal je slechts 1 euro per maand voor je sim only-abonnement. Wie voor de grootste bundel kiest, haalt het meeste voordeel eruit. Hieronder vind je een overzicht van alle bundels en prijzen.

Bundel Gemiddelde maandprijs Normale prijs 4GB €3,50 p/m €6,- p/m 10GB €4,25 p/m €7,50 p/m 18GB €5,- p/m €9,- p/m 30GB €5,50 p/m €10,- p/m 40GB €6,- p/m €11,- p/m 60GB €7,50 p/m €14,- p/m

50+ Mobiel: voordelig en voor iedereen

De naam doet anders vermoeden, maar 50+ Mobiel is niet alleen voor 50-plussers — iedereen kan eenvoudig een sim only afsluiten. Je profiteert bovendien van aantrekkelijke extra’s zoals korting of leuke uitjes via de Voordeel Winkel.

Met 50+ Mobiel bel je altijd onbeperkt en maak je gebruik van het betrouwbare Vodafone 5G-netwerk, met internetsnelheden tot 350 Mbit/s. Je hebt dus een snelle verbinding én een voordelig abonnement, alleen vandaag voor maar één euro per maand.

Vergelijk zelf voor de scherpste deal

Wil je zeker weten dat je de beste prijs te pakken hebt of is de actie verlopen? Gebruik dan onze prijsvergelijker om snel de voordeligste sim only-abonnementen te vinden, helemaal afgestemd op jouw wensen. Met de handige filters vind je direct het abonnement dat het beste bij jou past.