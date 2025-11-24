Betaal 1 euro voor je sim only en krijg gratis draadloze oordopjes

Een goedkope sim only voor je iPhone én gratis draadloze oordopjes erbij. Deze Black Friday-deal van Belsimpel maakt het mogelijk. Je betaalt het eerste jaar slechts 1 euro per maand voor een Hollandsnieuwe sim only van twee jaar en ontvangt er Sennheiser-oordopjes ter waarde van 89,90 euro bij.

Magic Deal bij Belsimpel

Bij Belsimpel loopt momenteel een bijzondere aanbieding. Voor elk Hollandsnieuwe sim only van twee jaar betaal je het eerste jaar maar 1 euro per maand. Het tweede jaar betaal je de normale prijs, maar door die flinke korting in het eerste jaar houd je gemiddeld veel geld over.

Daarnaast krijg je er de Sennheiser Accentum Open draadloze oordopjes bij. Deze oordopjes hebben normaal een waarde van 89,90 euro, maar zijn nu volledig gratis bij je sim only. De aanbieding geldt nog tot en met woensdag 26 november.

Zo veel betaal je gemiddeld per maand

Normaal gesproken betaal je tussen de 8 en 12 euro per maand voor een Hollandsnieuwe sim only. Met deze actie betaal je het eerste jaar slechts 1 euro per maand, ongeacht welke hoeveelheid data je kiest. Dit zorgt voor flinke besparingen over de gehele looptijd van twee jaar.

Hier zie je wat je gemiddeld per maand betaalt:

5GB data : 4,50 euro per maand (normaal 8 euro)

: 4,50 euro per maand (normaal 8 euro) 10GB data : 5 euro per maand (normaal 9 euro)

: 5 euro per maand (normaal 9 euro) 15GB data : 5,50 euro per maand (normaal 10 euro)

: 5,50 euro per maand (normaal 10 euro) 20GB data: 6,50 euro per maand (normaal 12 euro)

Deze gratis Sennheiser-oordopjes krijg je erbij

De Sennheiser Accentum Open zijn draadloze oordopjes die je zes uur lang van muziek voorzien op één keer opladen. In de oplaadcase zit nog eens batterij voor 22 uur extra.

De oordopjes zijn ontworpen om comfortabel te zitten en zijn heel licht. Daarnaast kun je ze met maximaal acht apparaten tegelijk verbinden. Zo schakel je makkelijk over van je iPhone naar je iPad of MacBook zonder telkens opnieuw te hoeven koppelen.