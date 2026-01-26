Zo betaal je slechts 1 euro voor je sim only van Hollandsnieuwe

Elke maandag heeft Belsimpel een speciale Magic Monday deal. Deze week kun je een sim only voor je iPhone afsluiten voor slechts 1 euro per maand het eerste jaar. Je krijgt maximaal 20 GB data en onbeperkt bellen en sms’en voor deze prijs.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

Bij Hollandsnieuwe betaal je het eerste jaar maar 1 euro per maand, ongeacht welke databundel je kiest. Je hebt de keuze uit 5 GB, 10 GB, 15 GB of 20 GB data per maand.

Het gaat om een tweejarig contract. In het tweede jaar betaal je de normale maandprijs. Kies je voor bijvoorbeeld 10 GB, dan kom je hierdoor op gemiddeld 5 euro per maand. Onbeperkt bellen is momenteel ook nog eens gratis.

Normaal gezien is de Magic Monday slechts één dag geldig, maar deze aanbieding loopt tot en met woensdag 28 januari.

Dit betaal je per maand

Het eerste jaar betaal je dus slechts 1 euro voor je sim only van Hollansnieuwe. In het tweede jaar betaal je de normale maandprijs. Hier zie je wat je kwijt bent per databundel:

5 GB : gemiddeld 4,50 euro per maand (normaal 8 euro per maand)

: gemiddeld 4,50 euro per maand (normaal 8 euro per maand) 10 GB : gemiddeld 5 euro per maand (normaal 9 euro per maand)

: gemiddeld 5 euro per maand (normaal 9 euro per maand) 15 GB : gemiddeld 5,50 euro per maand (normaal 10 euro per maand)

: gemiddeld 5,50 euro per maand (normaal 10 euro per maand) 20 GB: gemiddeld 6,50 euro per maand (normaal 12 euro per maand)

Bij Hollandnieuwe bel, sms en internet je vanuit dezelfde bundel, maar onbeperkt bellen en sms’en is momenteel gratis. Loop dit dus niet mis.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Snel netwerk van Vodafone

Hollandsnieuwe gebruikt het netwerk van Vodafone. Je surft standaard via 5G met snelheden tot 350Mbit per seconde. Daarmee kun je zonder problemen video’s kijken, apps downloaden en social media gebruiken op je iPhone.

Omdat onbeperkt bellen en sms’en bij elke bundel zit, hoef je je geen zorgen te maken over extra kosten. De Magic Monday-aanbieding is geldig tot en met 28 januari, dus je hebt nog even de tijd om te beslissen welke databundel het beste bij jouw gebruik past.