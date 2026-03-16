1 euro voor sim only tot maar liefst 75GB: alleen vandaag

Iedere maandag heeft Belsimpel een uitstekende aanbieding voor je. Vandaag scoor je een sim only voor 1 euro per maand, ongeacht de bundel die je kiest. Wees er dus snel bij!

Magic Monday bij Belsimpel

Elke maandag staat bij Belsimpel de Magic Monday-aanbieding voor je klaar. Dit is een uitstekende actie, die zo goed is dat-ie maar één dag geldig is. De ene keer ontvang je een hoge korting op een iPhone, de andere keer een gratis koptelefoon bij je sim only.

Vandaag scoor je een sim only het eerste jaar voor 1 euro per maand. Dit is geldig op alle bundels van 50+ Mobiel, van 5 GB tot maar liefst 75 GB.

Let op: deze aanbieding is echt alleen vandaag, op maandag 16 maart 2026 geldig. Wacht dus niet te lang met bestellen. Goed om te weten is dat je ongeveer drie maanden voor het einde van je huidige abonnement al kunt overstappen. Je abonnement gaat dan in vanaf de datum dat je contract afloopt.

Dit zijn de prijzen

Door deze aanbieding betaal je het eerste jaar slechts 1 euro per maand. Daarna betaal je de reguliere prijs van de bundel die je kiest. Standaard bel je overigens met 50+ Mobiel onbeperkt en krijg je een internetsnelheid van 200 Mbit/s. We zetten hieronder de prijzen voor je op een rij die je gemiddeld genomen zou betalen. Dit is hoe we dit berekenen:

Stel je kiest voor een 10 GB-bundel;

1 euro x 12 maanden = 12 euro;

7,50 euro x 12 maanden = 90 euro;

In totaal voor twee jaar betaal je 102 euro;

102 euro / 24 maanden = 4,25 euro per maand.

Bundel Gemiddelde prijs per maand Normale maandprijs 5 GB € 3,75 p/m € 6,50 p/m 10 GB € 4,25 p/m € 7,50 p/m 25 GB € 5,- p/m € 9,- p/m 45 GB € 5,50 p/m € 10,- p/m 55 GB € 6,- p/m € 11,- p/m 75 GB € 7,50 p/m € 14,- p/m

50+ Mobiel: niet alleen voor 50-plussers

Zoals de naam van 50+ Mobiel misschien laat vermoeden, is de provider er niet alleen voor je als je de leeftijd van 50 hebt bereikt. Gelukkig maar, want het is één van de goedkoopste aanbieders van sim only. Daarnaast krijg je veel waar voor je geld, want je krijgt standaard onbeperkt bellen in je bundel én een internetsnelheid van 200 Mbit/s.

Dit is in vergelijking met andere prijsvechters een hoge snelheid. Daar betaal je vaak extra om deze hogere snelheid te krijgen. Goed om verder nog te weten, is dat 50+ Mobiel gebruik maakt van het netwerk van Vodafone. Bovendien spaar je in de Voordeelwinkel voor leuke uitjes, kortingen en meer.

Zo weet je zeker dat je de laagste prijs te pakken hebt

Wil je zeker weten dat dit de beste deal voor jou is of is hij al verlopen? Geen paniek, want speciaal daarvoor hebben we een sim only-prijsvergelijker. Met de filters geef je jouw wensen aan, zoals minimale data en belminuten. Vervolgens staat de laagste prijs bovenaan.