iPhone 17 Pro: scherp geprijsd en inruilvoordeel!

Bekijk actie

1 euro per maand voor sim only tot 60GB: alleen vandaag

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
29 september 2025, 9:33
1 min leestijd
1 euro per maand voor sim only tot 60GB: alleen vandaag

Een nieuw telefoonabonnement kan flink in de kosten lopen, maar vandaag niet. Bij Belsimpel loop je een geweldige aanbieding mis als je niet snel bent. Voor hun Magic Monday-actie betaal je namelijk het eerste jaar maar 1 euro per maand voor elk sim only-abonnement van 50+ Mobiel.

Lees verder na de advertentie.

Alle bundels voor 1 euro

Magic Monday

Normaal gesproken betaal je tussen de 6 en 14 euro per maand voor een sim only van 50+ Mobiel. Vandaag kost elke bundel precies hetzelfde: 1 euro per maand gedurende het eerste jaar. Je hebt de keuze uit zes verschillende databundels:

  • 4GB: van 6 euro naar 1 euro (gem. voor 2 jaar: 3,50 euro per maand)
  • 10GB: van 7,50 euro naar 1 euro (gem. voor 2 jaar: 4,25 euro per maand)
  • 18GB: van 9 euro naar 1 euro (gem. voor 2 jaar: 5 euro per maand)
  • 30GB: van 10 euro naar 1 euro (gem. voor 2 jaar: 5,50 euro per maand)
  • 40GB: van 11 euro naar 1 euro (gem. voor 2 jaar: 6 euro per maand)
  • 60GB: van 14 euro naar 1 euro (gem. voor 2 jaar: 7,50 euro per maand)

Bij alle abonnementen bel je onbeperkt en krijg je een internetsnelheid van 200 Mbit/s. Logischerwijs bespaar je het meeste geld door de grootste bundel te kiezen, maar kies vooral wat bij jouw gebruik past.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 29 september, dus wees er snel bij.

Scoor de sim only voor 1 euro

Ook handig voor jongere gebruikers

Ondanks de naam 50+ Mobiel kunnen mensen van elke leeftijd een abonnement afsluiten. De provider richt zich weliswaar op oudere gebruikers met handige instructievideo’s, maar de tarieven en kwaliteit zijn voor iedereen interessant.

Je maakt gebruik van het netwerk van Vodafone, wat betekent dat je overal in Nederland goede bereikbaarheid hebt. Een leuke bonus: als iemand anders op jouw adres ook een 50+ Mobiel-abonnement heeft, krijgen jullie allebei 2GB extra data per maand.

Ontdek de aanbieding

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Sim only

Bekijk ook

Bereikbaar blijven op vakantie? Zo werkt e-sim in het buitenland

Bereikbaar blijven op vakantie? Zo werkt e-sim in het buitenland

31 juli 2025

Hier scoor je goedkoop een sim only-abonnement

Hier scoor je goedkoop een sim only-abonnement

16 juli 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren