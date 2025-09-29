1 euro per maand voor sim only tot 60GB: alleen vandaag

Een nieuw telefoonabonnement kan flink in de kosten lopen, maar vandaag niet. Bij Belsimpel loop je een geweldige aanbieding mis als je niet snel bent. Voor hun Magic Monday-actie betaal je namelijk het eerste jaar maar 1 euro per maand voor elk sim only-abonnement van 50+ Mobiel.
Alle bundels voor 1 euro
Normaal gesproken betaal je tussen de 6 en 14 euro per maand voor een sim only van 50+ Mobiel. Vandaag kost elke bundel precies hetzelfde: 1 euro per maand gedurende het eerste jaar. Je hebt de keuze uit zes verschillende databundels:
- 4GB: van 6 euro naar 1 euro (gem. voor 2 jaar: 3,50 euro per maand)
- 10GB: van 7,50 euro naar 1 euro (gem. voor 2 jaar: 4,25 euro per maand)
- 18GB: van 9 euro naar 1 euro (gem. voor 2 jaar: 5 euro per maand)
- 30GB: van 10 euro naar 1 euro (gem. voor 2 jaar: 5,50 euro per maand)
- 40GB: van 11 euro naar 1 euro (gem. voor 2 jaar: 6 euro per maand)
- 60GB: van 14 euro naar 1 euro (gem. voor 2 jaar: 7,50 euro per maand)
Bij alle abonnementen bel je onbeperkt en krijg je een internetsnelheid van 200 Mbit/s. Logischerwijs bespaar je het meeste geld door de grootste bundel te kiezen, maar kies vooral wat bij jouw gebruik past.
Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 29 september, dus wees er snel bij.
Ook handig voor jongere gebruikers
Ondanks de naam 50+ Mobiel kunnen mensen van elke leeftijd een abonnement afsluiten. De provider richt zich weliswaar op oudere gebruikers met handige instructievideo’s, maar de tarieven en kwaliteit zijn voor iedereen interessant.
Je maakt gebruik van het netwerk van Vodafone, wat betekent dat je overal in Nederland goede bereikbaarheid hebt. Een leuke bonus: als iemand anders op jouw adres ook een 50+ Mobiel-abonnement heeft, krijgen jullie allebei 2GB extra data per maand.
