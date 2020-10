Een goede start van het weekend voor YouTube: de Apple TV-app krijgt eindelijk ondersteuning voor 4K-video’s en het bedrijf herstelt de weggehaalde picture-in-picture-functie van iOS 14.

YouTube in 4K op de Apple TV

tvOS 14 is een relatief kleine update voor de Apple TV, maar maakt het wel eindelijk mogelijk om YouTube in 4K te bekijken. Naast 1080p en 1440p is nu de optie beschikbaar om video’s in 2160p (4K) af te spelen, mits de video dit ondersteunt natuurlijk.

Volgens Apple TV-eigenaren op Reddit wordt 4K-ondersteuning van de YouTube-app geleidelijk uitgerold. Het kan dus zijn dat je nog even moet wachten tot de optie ook in jouw app opduikt. Gebruikers die er al wel mee aan de slag kunnen, merken wel op dat de YouTube-app nog geen hdr ondersteunt voor deze video’s.

Hdr wordt door sommige tv’s ondersteund en zorgt voor een mooiere kleurweergave. Het is onduidelijk of YouTube dit in een toekomstige update alsnog toevoegt.

Picture in Picture keert terug in iOS 14

Daarnaast is er goed nieuws voor iPhone-eigenaren: YouTube ondersteunt vanaf nu weer de picture-in-picture-modus van iOS 14. Deze had Google eerst uitgeschakeld, omdat je eigenlijk een betaald abonnement op YouTube Premium nodig hebt om dit te kunnen doen.

Gebruik je echter Safari in plaats van de YouTube-app, dan kun je de functie weer gebruiken als je iOS 14.0.1 of nieuwer geïnstalleerd hebt. Het werkt als volgt.

Open Safari op je iPhone of iPad; Ga naar YouTube.com en zoek een video op; Speel deze fullscreen af; Veeg naar boven over je scherm om terug te keren naar je homescreen; De video wordt nu in picture-in-picture afgespeeld.

Het nadeel is dat je de YouTube-app dus niet kunt gebruiken om dit te doen en het via Safari moet afspelen.