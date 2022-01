Wat is Wordle? Zo speel je het nieuwste internetfenomeen

Een paar simpele regels en leuke mogelijkheden om te delen hebben Wordle een internetfenomeen gemaakt. Het spel leren is gemakkelijk, maar beter zijn dan je vrienden is een echte uitdaging. Zo werkt het.

Wordle is een internetfenomeen

Zo nu en dan verschijnen er op internet spellen die alles in zich hebben om echte viraal te gaan. Het nieuwste internetspel uit deze categorie heet Wordle: het is een spel zoals Lingo dat je eenvoudig in je browser speelt.

Dankzij een ongekende populariteit op social media en messagediensten is het in de Verenigde Staten en andere Engelssprekende landen al een groot succes. En nu verovert Wordle Nederland.

De regels van Wordle

Wordle doet zoals gezegd enorm denken aan Lingo. De bedoeling van het spel is om met maximaal zes pogingen een vijfletterig woord te raden. Het geheime woord bepaalt de website, die bij elke poging drie soorten aanwijzingen geeft om je dichter bij de oplossing te brengen.

Elke letter die op de juiste plaats geraden wordt, wordt groen; Elke letter die wel in het geheime woord voorkomt, maar op de verkeerde plaats staat, wordt geel; Elke letter die niet in het geheime woord voorkomt, wordt grijs.

Virale verspreiding

Het spel is niet bijzonder ingewikkeld, maar het verspreidt zich razendsnel over het web. Dat heeft ermee te maken dat het bijzonder toegankelijk is en dat het heel gemakkelijk is om je voortgang te delen.

De toegankelijkheid heeft ten eerste ermee te maken dat je geen app hoeft te downloaden om te beginnen met raden, je gaat gewoon naar de website. Ten tweede is het tempo van het spel lekker traag: voor Wordle heb je geen snelle reacties nodig, in plaats daarvan krijg je de kans om slechts één geheim woord per dag te raden. Dat betekent dat alle spelers op de hele planeet bezig zijn met het oplossen van dezelfde puzzel, en dat maakt het bijzonder grappig om te delen op social media.

Wordle spelen op WhatsApp en social media

Wordle is dus al het middelpunt geworden van WhatsApp-chats, Facebook-groepen en Twitter-conversaties. Gebruikers wedijveren om als eerste bij het geheime woord te komen.

Heb je de puzzel van de dag opgelost, gebruik je een knop om je prestatie met vrienden te delen. Dat gebeurt in de vorm van een klein raster van gekleurde vierkantjes (zie de afbeelding boven aan dit artikel). Die beschrijven je voortgang in het spel, zonder aanwijzingen te geven voor de oplossing. Heb je de knop per ongeluk weggeklikt, laad de pagina gewoon opnieuw.

Een potje Wordle duurt misschien maar een paar seconden tot enkele minuten, maar even laten zien dat jij de puzzel van de dag opgelost hebt, zorgt voor een leuke extra uitdaging voor duizenden mensen. Dit is precies hoe het spel – dat maanden geleden online kwam maar pas recent viraal is gegaan – zo populair is geworden. Helaas is er nog geen Nederlandse versie, maar ook met slechts een beetje Engelse taalkennis is het prima te spelen.