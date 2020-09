Wie is de Mol-jubileum: zo ontmasker je de mol in de iOS-app

Deze zaterdag gaat het Wie is de Mol-jubileum van start! De WIDM iOS-app is voorzien van een nodige update en meespelen gaat makkelijk via de app.

Wie is de Mol-jubileum: speel mee met de app

Het is een speciaal jubileumseizoen van Wie is de Mol?. De serie bestaat namelijk twintig jaar en daarom gaan tien oud-deelnemers de strijd opnieuw met elkaar aan. In dit seizoen moeten ze puzzelen, rennen en klauteren in Toscane, Italië om uiteindelijk de mol te ontmaskeren.

Elke zaterdagavond om 20:30 uur kijk je mee via NPO1. Voor het nieuwe seizoen is ook de iOS-app weer bijgewerkt, zodat je net als bij voorgaande seizoenen ook vanuit thuis meespeelt. Hoewel de app een frisse update gehad, zijn de deelnemers van dit jaar nog nergens te bekennen: die blijven geheim tot de aftrap op zaterdag 5 september.

Verdenkspel

Het spel blijft hetzelfde als voorgaande seizoenen. Voor de app heb je een account nodig en inloggen kan via Apple ID, Google, Facebook of via e-mail. Elke week, voordat de nieuwe aflevering begint, zet je je punten in op kandidaten die volgens jou de mol (kunnen) zijn. Heb je het mis en gaat jouw mol naar huis, dan ben je de ingezette punten kwijt. Daardoor heb je de week erna dus minder punten over om in te zetten.

Heb je punten ingezet op een deelnemer die mag blijven, dan worden die verdubbeld. Ook moet je zelf bepalen of je de punten verspreidt of juist inzet op één persoon. Als je op meerdere potentiële mollen inzet, heb je een grote kans dat je in het spel blijft. Kies je één mol, dan heb je een grotere kans op verdubbeling van al je punten, maar dan kan het ook zomaar over zijn. Daarbij kun je ook de wekelijkse testvraag invullen om nog meer punten te scoren.

Maak een poule aan

Het spel wordt nog een stuk leuker als je deelneemt aan poules. Via de app check je elke week wie er het beste voor staat qua punten. Je kunt zelf een poule oprichten of je aansluiten bij een bestaande poule. Je start een poule door in het uitklapmenu op ‘Poules’ te tikken en vervolgens op het plusje rechtsonder in het scherm om een nieuwe poule aan te maken. Nadat je de poule een naam hebt gegeven, is deze aangemaakt en zit je er zelf in.

Nodig vervolgens al je vrienden, buren en kennissen uit door een uitnodigingslink te delen. Tik hiervoor in het scherm van de poule rechtsonder op het poppetje met het plusje. Tik op ‘Deel uitnodigingslink’ om een link te delen in een app naar keuze, of de link te kopiëren om het naar iemand te sturen. Handig bijvoorbeeld om de link in een WhatsApp-groep te sturen om zo enthousiaste deelnemers te vinden voor je poule.

Wie is de Mol? downloaden

De Wie is de Mol?-app is gratis te downloaden in de App Store via onderstaande link. Voor nu kun je nog geen punten inzetten, maar wel poules aanmaken, het laatste WIDM-nieuws lezen of nog even nalezen hoe het allemaal precies werkt.