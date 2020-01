Speel mee met Wie is de Mol? 2020 in de iOS-app

Dit weekend start het nieuwe seizoen van Wie is de Mol?. De officiële iOS-app is er ook weer klaar voor. De applicatie laat het je tegen je vrienden opnemen in de strijd om het vinden van de mol.

Wie is de Mol iOS-app voor 2020

Wie is de Mol? 2020 start aanstaande zaterdag (11 januari) om 20:30 uur op NPO1. De kandidaten zijn inmiddels bekend en het spel wordt dit jaar gespeeld in China. De iOS-app, waarmee je net als vorig jaar mee kan spelen, is tevens geüpdatet. Hierdoor moet je wel even een nieuw account aanmaken of inloggen via Facebook. Aan het design van de app is weinig veranderd vergeleken met vorig jaar, behalve natuurlijk dat alle nieuwe kandidaten erin verwerkt zijn.

Toch is de app een leuke manier om de serie mee te beleven, door de strijd aan te gaan met je vrienden via een poule. Ook is het handig dat er in het uitklapbare menu een ‘Nieuws’-onderdeel is, waarmee je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen rond het programma.

Verdenkspel

Het idee van de app is dat je elke week, voordat de nieuwe aflevering begint, punten uitdeelt aan de kandidaten die je verdenkt als de mol. Gaat die kandidaat in de volgende aflevering naar huis, dan ben je de punten die je op deze persoon hebt ingezet kwijt. Dit betekent dat je de week erna minder punten in kunt zetten. Maar: alle punten die je hebt ingezet op kandidaten die nog in het spel zitten, worden verdubbeld. Als je al je punten kwijt bent, lig je uit het spel.

Je moet dus tijdens het programma goed in de gaten houden wie je verdenkt en wie totaal niet. En is het nou slim om je punten te verdelen, of om je op één kandidaat te richten? Het laatste levert je meer punten op, maar het is ook een groot risico als deze kandidaat het spel moet verlaten.

Poules

Het verdenkspel is opzicht een leuk interactief onderdeel, maar het wordt pas echt tof als je deelneemt aan poules. Je kunt zelf een poule oprichten of je bij een poule van vrienden voegen.

Je start een poule door in het uitklapmenu op ‘Poules’ te tikken en vervolgens op het plusje rechtsonder in het scherm om een nieuwe poule aan te maken. Nadat je de poule een naam hebt gegeven, is deze aangemaakt en zit je er zelf in.

Een leuke functie van de app is dat je een uitnodigingslink kan delen. Tik hiervoor in het scherm van de poule rechtsonder op het poppetje met het plusje. Tik op ‘Deel uitnodigingslink’ om een link te delen in een app naar keuze, of de link te kopiëren om het naar iemand te sturen. Handig bijvoorbeeld om de link in een WhatsApp-groep te sturen om zo enthousiaste deelnemers te vinden voor je poule.

Elke week heeft de app een ranglijst met wie er het beste voor staat qua punten. Tevens zijn er statistieken van alle gebruikers van de app te vinden over welke kandidaten het meest verdacht worden.

Wie is de Mol?-app voor iOS downloaden

De Wie is de Mol? iOS-app is gratis te downloaden in de App Store via onderstaande link. Wie is de Mol? 2020 wordt vanaf 11 januari elke zaterdag uitgezonden op NPO 1.