WhatsApp heeft een update uitgebracht waardoor je met maximaal acht personen kunt videobellen. De uitbreiding werd eerder al aangekondigd, maar is nu officieel verkrijgbaar.



WhatsApp videobellen nu mogelijk met 8 personen

Voorheen kon je maximaal met vier mensen via WhatsApp videobellen. De update rolt overigens gefaseerd uit. Het kan dus een paar dagen duren voordat de functie beschikbaar is op je iPhone. Om met zeven anderen te bellen, moet iedereen de nieuwste versie van WhatsApp op zijn of haar iPhone hebben staan. Check? Volg dan onderstaande stappen om via WhatsApp te videobellen:

Open WhatsApp; Tik op het tabblad ‘Gesprekken’; Druk vervolgens op het plus-icoontje in de rechter bovenhoek; Tik in het volgende scherm op ‘Nieuw groepsgesprek’; Kies de personen uit die je wil bellen. Dit kunnen dus maximaal zeven anderen zijn; Met de knoppen in beeld kun je schakelen tussen een video- en audiogesprek.

Uiteraard is het ook belangrijk dat alle deelnemers een stabiele internetverbinding hebben. Wanneer dat niet zo is kunnen er haperingen optreden. In dat geval kun je beter overschakelen op een audiogesprek, want dat is minder belastend voor een internetverbinding.

Verder is het belangrijk om te weten dat gesprekken end-to-end versleuteld zijn. Anderen kunnen dus niet meeluisteren naar de inhoud. Op Android rolt de update iets later uit. Mogelijk kun je dus nog niet met z’n allen videobellen wanneer je vrienden bijvoorbeeld een Huawei- of Samsung-smartphone hebben.

Videobellen met je iPhone

Met de nieuwste update komt WhatsApp qua videobellen op gelijke voet met concurrerende chat-apps, zoals Houseparty. Deze app is sinds enkele weken razend populair en laat je al langer met maximaal zeven anderen beeldbellen.

Naast Houseparty en WhatsApp zijn er nog een hoop andere apps om te videobellen op je iPhone. In onderstaande video bespreken we enkele fijne opties. FaceTime laat je bijvoorbeeld met maximaal 32 mensen tegelijk videobellen en met Google Hangouts kun je maximaal met 9 anderen bijkletsen.