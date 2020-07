WhatsApp Messenger Gratis

WhatsApp heeft een aantal leuke en handige functies aangekondigd, die ergens in de komende weken verschijnen voor iPhones en Macs. Na de update stuur je geanimeerde stickers en voeg je nieuwe WhatsApp-contacten toe via een qr-code.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp-update brengt geanimeerde stickers en persoonlijke qr-code

WhatsApp probeert zijn app altijd modern te houden door mee te gaan met trends van andere social media-platforms. Zo heeft het bedrijf nu weer een aantal toffe updates aangekondigd.

WhatsApp zegt dat de nieuwe features in de komende weken beschikbaar worden voor de iPhone. Daarnaast verschijnt er binnenkort ook een langverwachte WhatsApp-update voor Mac-apparaten.

Nieuwe functies zijn al eerder te gebruiken in bètaversies van WhatsApp, waardoor je misschien al bekend bent met een paar updates. Desalniettemin zijn hier de 4 features die in de komende weken verschijnen in WhatsApp voor iOS.

1. Geanimeerde stickers

Stickers zijn vrij populair geworden, en WhatsApp wil hier nu op inspelen door ze te laten bewegen. De geanimeerde WhatsApp-stickers zagen we al eerder voorbijkomen in een bètaversie, waardoor deze toevoeging niet als een verrassing komt. Er is verder geen verschil met normale stickers, behalve dat de nieuwe er feestelijker uitzien met leuke animaties.

Voorbeeldfoto van Android

2. Iemand toevoegen met qr-code

Het wordt binnenkort ook eenvoudiger om nieuwe mensen toe te voegen op WhatsApp. Met de komende update wordt het namelijk mogelijk om een contact op te slaan via een qr-code. Deze handige functie kennen we ook al van andere apps, zoals Snapchat.

Voorbeeldfoto van Android

3. Verbeterde groepsvideogesprekken

Het werd recent al mogelijk om met 8 mensen tegelijk te videobellen, en nu borduurt WhatsApp daarop voort. Over een tijdje krijgen groepsvideogesprekken een nieuwe functie erbij, waarmee je makkelijk inzoomt op één persoon.

Voorbeeldfoto van Android

Je kunt hiermee het beeld van een bepaald persoon vergroten door het kader in te drukken. Dit kan handig zijn wanneer je naar 8 personen tegelijk kijkt op een kleine iPhone SE.

4. WhatsApp Web en Desktop krijgen donkere modus

Sinds iOS 13 hebben iPhones de mogelijkheid om een donkere modus in te stellen, en WhatsApp biedt deze mogelijkheid zelf ook al een tijdje. Een donker thema is tot nu toe echter weggebleven van WhatsApp Web en WhatsApp Desktop voor de Mac.

Het bedrijf heeft nu eindelijk aangekondigd dat de donkere modus binnenkort verschijnt voor de computerversies van WhatsApp. Hierdoor krijg je dit fijne thema dus ook te zien wanneer je chat op je MacBook of iMac.

Meer lezen over WhatsApp

iPhoned schrijft wel vaker over WhatsApp om onze lezers op de hoogte te houden van nieuwe functies. Zo lieten we laatst weten dat je binnenkort WhatsApp kunt gebruiken op meerdere apparaten, waaronder de iPad.

Daarnaast delen we ook regelmatig tips, waardoor je alles uit de app haalt. Zo leren we hoe WhatsApp automatisch een back-up maakt van jouw chats.

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste WhatsApp-functies en de laatste tips? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de gratis iPhoned-app.

Meer lezen over WhatsApp