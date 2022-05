Bescherm je WhatsApp-gegevens met tweestapsverificatie: zo werkt het

WhatsApp beschikt over tweestapsverificatie. Hiermee voeg je een extra krachtige beveiliging aan je account toe. Zo schakel je de tweestapsverificatie bij WhatsApp in.



Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp tweestapsverificatie activeren

Met WhatsApp tweestapsverificatie kun je jouw account extra goed beveiligen. Door de verificatie in twee stappen aan te zetten, moet je de toegangscode invullen als je een telefoonnummer in WhatsApp registreert. Deze code staat los van WhatsApp, waardoor het voor een hacker extra lastig wordt om toegang te krijgen tot je gegevens.

WhatsApp tweestapsverificatie instellen op iPhone Open WhatsApp; Tik onderaan op de knop ‘Instellingen’; Kies voor ‘Account > Verificatie in twee stappen’; Kies voor ‘Schakel in’; Voer een zes-cijferige PIN in en bevestig de PIN; Voeg een e-mailadres toe en bevestig je e-mailadres; Tik op ‘Gereed’.

De tweestapsverificatie van WhatsApp gebruikt met de toegangscode een andere techniek dan de meeste chatdiensten. Veel chat-apps versturen een sms-bericht met daarin een verificatiecode. Het gevaar hierbij is alleen dat deze sms onderschept kan worden. Door de sms-verificatie te vervangen met een toegangscode kan dit met WhatsApp dus niet gebeuren.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp: betere beveiliging en meer functies

WhatsApp is al langer bezig om de beveiliging van de chatdienst te verbeteren. Zo worden alle chatgesprekken automatisch beveiligd met end-to-end encryptie. Hierdoor kunnen alleen jij en de ontvanger de berichten lezen. Zelfs WhatsApp zelf krijgt hier geen inzicht in. Dit maakt van WhatsApp niet alleen de populairste, maar ook een van de veiligste chatdiensten van het moment.

Daarnaast komt WhatsApp ook regelmatig met nieuwe functies. Zo kun je inmiddels ook emoji-reacties in de chat-app gebruiken. In veel chat-apps was het al mogelijk om snel te reageren met een emoji. Facebook Messenger, Instagram en Telegram hadden die optie bijvoorbeeld al. Het is een handige manier om een persoon snel te laten zien dat je een bericht hebt gelezen.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.