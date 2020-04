WhatsApp Messenger Gratis

Behalve geschreven berichtjes sturen, kun je met WhatsApp ook heel gemakkelijk groepsbellen met zowel video als audio. In deze tip laten we zien hoe je dit doet.



WhatsApp-groepsbellen in iOS

Het is ook mogelijk om te groepsbellen met FaceTime, maar hierbij is het lastig dat elke deelnemer in het bezit moet zijn van een Apple-apparaat. Om in WhatsApp een groepsgesprek te voeren, maakt het niet uit of deelnemers een Android-telefoon of iPhone gebruiken.

Je kan met maximaal vier mensen tegelijk een audio- of videogesprek starten. Dat aantal is relatief laag, zeker als je het vergelijkt met concurrerende diensten als FaceTime en Skype, waarin je respectievelijk met 32 en 24 mensen tegelijk een audio- of videogesprek kunt voeren.

Groepsbellen via WhatsApp doe je zo:

Open WhatsApp; Tik op het tabblad ‘Gesprekken’; Tik vervolgens op het plus-icoontje in de rechter bovenhoek; Tik in het volgende scherm op ‘Nieuw groepsgesprek’; Kies de personen uit die je wil bellen. Dit kunnen dus maximaal drie anderen zijn; Met de knoppen in beeld kun je schakelen tussen een video- en audiogesprek.

Ook als één van de deelnemers aan het gesprek een slechte internetverbinding heeft, moet je toch een goed videogesprek kunnen voeren. WhatsApp benadrukt dat alle gesprekken (net zoals geschreven berichten) met end-to-end-encryptie zijn beveiligd. Hiermee behoudt de dienst zijn sterke privacymaatregelen.

Wil je WhatsApp nog veiliger gebruiken? Lees dan onze 4 tips om WhatsApp beter te beveiligen. Het is voorlopig alleen mogelijk om met de smartphone-app van WhatsApp een groepsgesprek aan te gaan. WhatsApp Web op een laptop of pc ondersteunt de functie (nog) niet. Wil je toch groepsbellen via je laptop, dan kun je beter Google Hangouts of Zoom gebruiken.

