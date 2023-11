Eindelijk: WhatsApp komt binnenkort naar de iPad

We hebben er jaren op moeten wachten, maar WhatsApp komt binnenkort eindelijk naar de iPad. Dit moet je weten over de nieuwe app!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp komt naar de iPad

Begin deze maand bracht Meta een compleet vernieuwde app uit van WhatsApp voor de Mac. Voorheen was er alleen een versimpelde versie van WhatsApp beschikbaar voor de Mac, maar de nieuwe app is veel uitgebreider. Zo kun je nu eindelijk videobellen en audiogesprekken voeren. Voor de iPad is er nog steeds geen app van WhatsApp uitgebracht, maar daar komt binnenkort verandering in.

Het was al bekend dat WhatsApp wordt getest op de iPad. Het lijkt erop dat de laatste testfase is aangebroken, want er wordt nu expliciet aan ontwikkelaars gevraagd om WhatsApp te gebruiken op de iPad. Zij kunnen de applicatie nu al uitgebreid uitproberen, om te kijken of er nog problemen zitten in de app. Dit is de laatste stap bij het ontwikkelen van de app, dus de officiële release is waarschijnlijk binnenkort.

Zo ziet WhatsApp voor de iPad eruit

Door eerdere testversies weten we al hoe WhatsApp voor de iPad eruit zal zien. Het gaat vermoedelijk om dezelfde app als op de Mac. De lijst met je gesprekken blijft zichtbaar aan de linkerkant van het scherm, net zoals bij de Mac het geval is. Daar zie je ook je (gemiste) oproepen, gearchiveerde chats en favorieten. Dat betekent dat je straks ook kunt videobellen via je iPad, zonder dat je een iPhone nodig hebt.

Het inloggen op de iPad-versie van WhatsApp gebeurt via een QR-code, zoals je nu ook al doet bij de webversie van de chatdienst. Dit hoeft gelukkig maar één keer, je blijft vervolgens aangemeld op de iPad. Dat betekent dat je dus niet iedere dag opnieuw de QR-code hoeft te scannen. Alleen als de iPhone met het WhatsApp-nummer langere tijd offline is, word je automatisch uitgelogd op de iPad.

Dit is wanneer de nieuwe app verschijnt

De laatste testfase is aangebroken, dus dat betekent dat we niet lang meer hoeven te wachten op de app. Meta is al maanden bezig met het uitvoeren van verschillende tests, waardoor het de verwachting is dat de definitieve release van de app binnenkort komt. Het is daarom goed mogelijk dat je WhatsApp begin december eindelijk op de iPad kunt gebruiken.

