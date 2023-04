Dit zijn de beste alternatieven voor de Weer-app van Apple

De Weer-app van Apple kampt al de hele week met problemen en is vaak niet bereikbaar. Daarom gingen wij op zoek naar de beste alternatieven.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Weer-app van Apple: alternatieven

In principe heeft de Weer-app van Apple alles wat je van een goede weer-app verwacht. Hij ziet er gelikt uit, de voorspellingen zijn redelijk nauwkeurig, je hebt functies voor een buienradar en de luchtkwaliteit en je kunt zelfs meldingen voor noodweer ontvangen. Alleen, als al de Weer-app van Apple continu uit de lucht is, heb je daar weinig aan.

Nu gaan we bij iPhoned ervan uit dat Apple druk bezig is met het oplossen van deze problemen, maar het kan sowieso geen kwaad om een alternatieve weer-app op je telefoon te hebben. Dit zijn onze favorieten die het qua functieomvang kunnen opnemen met Apple.

1. Buienradar: de beste app uit Nederland

De beste Weer-app van Nederlandse makelij is volgens ons Buienradar. In eerste instantie is de app handig om het weer van het moment in de gaten te houden. In beeld verschijnt een kaartje van Nederland, waar (in het geval van regen) buien als blauwe vlekken overheen glijden. Omdat Buienradar ook satellietfoto’s kan tonen, is ook gemakkelijk na te gaan hoe bewolkt of zonnig het op de huidige locatie of plek van bestemming is. Speciaal voor het hooikoortsseizoen is er ook een pollenradar aanwezig met een afzonderlijke kaart.

Daarnaast bekijk je uiteraard ook weersvoorspellingen voor heel Nederland. Deze waren in onze test even nauwkeurig als de Weer-app van Apple. Met Buienradar Plus (€ 3,49 per jaar) gebruik je de app zonder advertenties.

Buienradar - weer RTL Nederland B.V. 9 (91.061 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Il Meteo: de meest complete app

Een Italiaanse weer-app als beste alternatief voor die van Apple? Werkt dat een beetje in Nederland? Ja hoor, en nog veel beter dan je denkt. Dat ligt er met name aan de gegevens die Il Meteo gebruikt. Deze komen enerzijds van een van de meest geavanceerde weersvoorspellingssystemen wereldwijd (Zeus 2016 HD) en anderzijds van het Europese Copernicus-instituut. De combinatie hiervan zorgt voor de beste voorspellingen die we kennen. Il Meteo heeft er overigens zó veel vertrouwen in, dat je de voorspellingen kunt vergelijken met die van andere bekende instituten.

Daarnaast bekijk je realtime satellietbeelden en is er een buien-, wolken- en windradar (verleden én toekomst). En verlang je tijdens deze herfstachtige lente naar een beetje Italiaanse zon, dan bekijk je zelfs webcams op bijna alle plaatsen in Italië.

Er is een gratis versie van Il Meteo met advertenties, en een betaalde ‘Plus’-versie (advertentievrij) voor € 31,99. Voor de rest zijn er weinig verschillen.

Meteo - by iLMeteo.it ILMETEO srl 9,2 (1.927 reviews) Gratis via App Store via App Store

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Carrot Weather: voor een beetje humor

Grappen maken over het weer? Dat is in Nederland wel nodig. En voor iedereen die wel wat humor kan gebruiken in zijn of haar weer-app is Carrot Weather uitgevonden. De app is tot het randje gevuld met cynische uitspraken en flauwe humor. Dit komt niet alleen terug in de app zelf maar ook in de handige widget. Gelukkig zijn niet alleen de grapjes top, maar ook de gegevens.

Dit maakt van Carrot Weather met afstand de leukste weer-app met een fijn design. De Apple Watch-app heeft bovendien een handige complicatie, zodat je hem een permanent plekje op je wijzerplaat kunt geven.

En houd je achteraf gezien toch niet zo van al die flauwe grapjes, dan maak je Carrot Weather ook helemaal serieus (en saai). Voor de app heb je een abo nodig – dat kost je € 21,99 per jaar

CARROT Weather: Alerts & Radar Grailr LLC 8,8 (791 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. WeatherPro: voor de weer-nerd

Deze app ziet eruit alsof die voor iOS 7 is ontworpen. En dat klopt, want het laatste grote redesign dateert uit die tijd. Maar hè, het draait om de informatie, toch? En daar blinkt WeatherPro in uit. De voorspellingen zijn nauwkeurig en je krijgt ontzettend veel aanvullende informatie die het hart van iedere weer-nerd sneller laat kloppen. Ook radarbeelden (uit het verleden) behoren tot de mogelijkheden.

De app kost 99 cent, maar daarnaast is er nog in-app abonnement van € 10,99. Dat ontgrendelt een schatkist met nóg veel meer gegevens, waaronder voorspellingen voor de komende 14 dagen per uur en radarvoorspellingen.