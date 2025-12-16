Waze vs TomTom GPS navigatie: met deze dienst navigeer je beter

Waze en TomTom GPS navigatie (voorheen TomTom AmiGO) zijn grote concurrenten van elkaar, daarom hebben we besloten om ze eens te vergelijken.

Waze vs TomTom GPS navigatie

Waze en TomTom GPS navigatie zijn allebei bedoeld voor weggebruikers die de snelweg op mogen. Wil je op de fiets of te voet navigeren? Dan kun je beter uitwijken naar Google Maps of Apple Kaarten. We vergelijken de belangrijkste functies van Waze en TomTom GPS navigatie met elkaar.

Interface

Zowel Waze als TomTom GPS navigatie hebben best een minimalistische interface. Zeker als je die vergelijkt met Apple Kaarten of Google Maps. In een directe vergelijking zie je dat de interface van Waze nog wat soberder is dan die van TomTom GPS navigatie. Dit maakt de app ook een stukje overzichtelijker, terwijl je nog steeds alle relevante informatie in beeld ziet. TomTom laat meer informatie zien, maar die kan ook wat meer afleiden.

Snelste route

Na het invoeren van onze bestemming adviseren beide apps dezelfde route. Waze heeft wel wat meer actuele verkeersinformatie en schat de totale reisduur daardoor net iets beter in. De app legt ook meer nadruk op reistijd dan op afstand: de afstand is anders dan bij TomTom heel subtiel weergegeven. De tijd waarop je arriveert, zie je pas na een tik op ‘Vertrek nu’.

Waze en TomTom GPS geven ook allebei twee alternatieve routes aan. Ook hier richt Waze zich op de snelste routes. TomTom GPS gaf ook een keer een route aan die maar liefst 32 minuten langer duurt. Het is niet erg waarschijnlijk dat je voor zo’n langere route kiest, dus het is eigenlijk alleen maar overbodige informatie.

Routes plannen

In tegenstelling tot TomTom kun je met Waze wél een route vooraf plannen. De app houdt dan ook gelijk rekening met de verwachte kans op file. Zo zie je in een oogopslag of je misschien beter een half uurtje eerder of later kunt vertrekken. Heb je alles ingesteld, dan kan Waze je er ook automatisch aan herinneren dat het tijd is om te vertrekken.

Wegversperringen

Waze en TomTom GPS geven wegversperringen duidelijk aan op de kaart. Het zal geen verrassing zijn dat Waze dit wat minimalistischer doet dan TomTom. Bij dezelfde wegversperring zie je bij Waze 1 pylon en bij TomTom 4 hekken. Bij Waze kun je nog op de pylon tikken voor meer informatie. Die optie heeft TomTom niet.

Flitsers

Flitspalen worden ook door allebei de apps duidelijk aangegeven op de kaart. Dankzij de community van zowel Waze als TomTom geldt dat over het algemeen ook voor mobiele flitsers. Het is prettig dat allebei de apps de snelheidslimiet van de weg waarop je rijdt aangeven en daarnaast ook jouw huidige snelheid. Daardoor wordt het een stuk gemakkelijker om snelheidsboetes te voorkomen.

Meldingen maken

Als je Waze of TomTom GPS navigatie gebruikt, maak je onderdeel uit van de community en kun je ook meldingen maken. Om dit te doen, tik je op het driehoekje met een plusje erin. In het scherm dat vervolgens verschijnt, tik je op hetgeen dat je onderweg bent tegengekomen. Op deze manier waarschuw je andere weggebruikers daarvoor.

Conclusie: Waze vs TomTom GPS navigatie

Wil je simpelweg van A naar B navigeren, dan kun je daar zonder meer zowel Waze als TomTom GPS navigatie voor gebruiken. Beide apps laten het weten als je je route beter kunt aanpassen, op basis van meldingen uit de community. Je kunt ook zelf meldingen maken wanneer je onderweg problemen tegenkomt. Waze lijkt er wel net iets beter in te zijn om steeds de snelste route te vinden. In die zin navigeert Waze dus net iets beter.

Waze is minimalistisch qua uiterlijk, TomTom is dat qua functionaliteit. Veel meer dan navigeren en meldingen maken zit er bij TomTom niet in, maar misschien is dat voor jou voldoende. Waze kan je bovendien helpen met een parkeerplek vinden, je kunt een tussenstop invoegen en je kunt Apple Music of Spotify in de app integreren. Dat zijn allemaal dingen die op TomTom GPS ontbreken. Wil je ze wel gebruiken, dan kies je dus voor Waze.

Meer vergelijkingen?

