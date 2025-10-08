Waze vs Google Maps: welke navigatie-app is nou écht beter?

Waze en Maps zijn allebei van Google en het zijn beide navigatie-apps. Maar wat is er beter, Waze of Google Maps? Dat lees je in dit artikel!

Waze vs Google Maps: welke is nou écht beter?

Naast de genoemde overeenkomsten tussen beide apps, zijn er natuurlijk ook heel wat verschillen. Juist die verschillen bepalen welke navigatie-app nou écht beter is, of in elk geval beter geschikt voor jou. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Navigatie

Zowel Google Maps als Waze brengen je naar de plek waar je naartoe wilt. Google Maps is een traditionele navigatie-app: je voert een locatie in en er wordt een manier gevonden om je er te brengen, ongeacht of je wilt lopen, rijden, fietsen of de bus nemen. Waze is daarentegen uitsluitend gemaakt voor auto- en motorgebruikers. In plaats van alleen de snelste weg van A naar B te vinden, analyseert Waze altijd de omstandigheden op de weg om te proberen je op de snelst mogelijke manier op je bestemming te krijgen.

Beide apps kunnen de verkeerssituatie bepalen aan de hand van het aantal gebruikers op de weg. Google Maps markeert het verkeer op het scherm, net als Waze, maar het verschil is dat Maps je graag de vooraf ingestelde route laat volgen. Soms vraagt Maps je of je een alternatieve route wilt nemen, maar dat is ook alles. Waze heeft als doel je tijd op de weg te minimaliseren en je zo snel mogelijk naar je bestemming te brengen. Dus Waze vraagt geen toestemming om je route te wijzigen en geeft automatisch aanwijzingen die je om obstakels heen leiden.

Als het op autorijden aankomt, zijn de twee diensten praktisch identiek, maar de unieke manier van Waze om rond vertragingen te navigeren maakt het voor automobilisten een hulpmiddel van onschatbare waarde. Als je het prettig vindt om alternatieve routes te nemen, is Waze zonder meer de beste oplossing.

Openbaar vervoer

Als je met het openbaar vervoer reist, of een andere vorm van alternatief vervoer, dan heeft Waze je absoluut niets te bieden. Het doel van Waze is om jou als bestuurder om te leiden wanneer het een snellere route om obstakels heen ziet, maar die luxe heb je natuurlijk niet als je met het openbaar vervoer reist. Dus zul je Google Maps moeten gebruiken.

Google Maps ondersteunt zowel het openbaar vervoer, als lopen en fietsen. Als je Waze probeert te gebruiken, krijg je gewoon een route zoals een auto die kan nemen, wat niet altijd een veilig idee is. Google Maps zit boordevol informatie over het openbaar vervoer. Het bevat volledige dienstregelingen en kaarten voor vervoersdiensten en kan deze integreren in de routebeschrijving. Het heeft ook real-time updates over vertragingen.

Interface en design

Ook al vervullen ze dezelfde functie en zijn ze allebei van Google, de apps zien er heel anders uit. Google Maps heeft het uiterlijk van een meer traditionele app met alle informatie op het scherm, Waze heeft juist een eenvoudige interface met minder details en een cartoonachtig ontwerp. Dat verschil komt voort uit het feit dat de apps zijn ontworpen voor verschillende dingen. Waze brengt automobilisten van A naar B, en helpt om verkeer en gevaren op de weg te vermijden. Google Maps is handig voor bijna alles. Navigeren, het ontdekken van nieuwe dingen en plekken, en zelfs het chatten met bedrijven.

Tijdens het navigeren, zien de twee apps er functioneel identiek uit. De apps laten je zien wat je moet weten. Dus waar je naartoe moet en wat extra informatie zoals snelheidsbeperkingen en gevaren op de weg. Google Maps geeft nog meer informatie. Die kan soms nuttig zijn, maar het zorgt er ook voor dat het beeld minder overzichtelijk wordt. Zeker als je in een grote stad rijdt. Bij Waze blijft alles altijd opgeruimd en duidelijk. Dat is heel prettig, ook al mis je daardoor wat extra informatie.

Beschikbaarheid

Waze en Google Maps zijn allebei beschikbaar op iOS-apparaten en zijn compatibel met Apple CarPlay. Het maakt dus niet uit welk apparaat je gebruikt of in welke auto je rijdt, je kunt ze allebei gebruiken.

Er zijn ook versies van beide diensten beschikbaar in desktopbrowsers, hoewel ze beperkt zijn doordat je op die manier geen live navigatie krijgt. Je kunt wel routebeschrijvingen en locaties opzoeken en dingen opslaan in je account, die je later op je iPhone weer kunt ophalen.

Gebruik van data

Google Maps en Waze zijn beide afhankelijk van data, maar Waze nog het meest. Dat komt omdat de hele werking van Waze is opgebouwd rond informatie die door gebruikers wordt gedeeld. Veel daarvan wordt automatisch verzameld, gewoon omdat je rondrijdt met de app open. Gebruikers kunnen ook meldingen doorgeven over obstakels of gevaren die andere bestuurders kunnen hinderen. Analyse van al die informatie geeft een beeld van wat er op de weg gebeurt en kan worden gebruikt om gebruikers waar nodig te sturen of om te leiden.

Google Maps kan ook een beeld schetsen van de toestand op de wegen, maar gebruikt een systeem dat is gebaseerd op een grotere hoeveelheid informatie. Het gebruikt zowel historische gegevens om te raden hoe de omstandigheden op een bepaald moment van de dag zullen zijn, maar is ook in staat om real-time informatie van verkeerssensoren en Google Maps-gebruikers te verzamelen. Daarom maakt het niet uit als je in een gebied komt met weinig Google Maps gebruikers.

Waze vs Google Maps: conclusie

Het mag duidelijk zijn dat Google Maps de meest uitgebreide navigatie-app is. Maps is gedetailleerder en heeft veel meer middelen tot zijn beschikking. Het maakt niet uit hoe je je wilt verplaatsen, Google Maps heeft de tools om je te helpen. Waze is in vergelijking erg beperkt en biedt alleen navigatie voor automobilisten. Toch biedt Waze iets waar Google Maps niet aan kan tippen (wat eigenlijk best vreemd is als je bedenkt hoe lang Waze al van Google is). Ben je een bestuurder die zo snel mogelijk zijn bestemming wil bereiken ongeacht de manier waarop, dan kun je zonder meer het beste Waze gebruiken. Google Maps kan ook de toestand op de weg zien en daar op anticiperen, maar is in vergelijking met Waze niet zo proactief om je een andere route te laten volgen. Reis je met het openbaar vervoer, dan is Waze compleet nutteloos. In dat geval is Google Maps niet alleen de winnaar, het is je enige optie.