Het jaar is alweer bijna voorbij en dat betekent dat de redacteuren terugblikken op 2019. Dilara zet haar favoriete iOS-app, iOS-game en Apple-product van dit jaar op een rijtje.



Favoriete app van het jaar: Waze

Waze is niet nieuw maar wel een hele handige app die ik dit jaar steeds meer ben gaan gebruiken. Deze navigatie-app is eigenlijk onmisbaar als je de auto in stapt. Het is namelijk veel meer dan alleen een navigatie app.

Ik wist eerst van het bestaan van de app af, maar gebruikte eigenlijk vaak Google Maps in de auto. Toch vond ik het vervelend dat je altijd tussen Spotify en Google Maps moest switchen als je je eigen muziek aan hebt in de auto. In Waze koppel je je Spotify-account met de app. Zo kan jij of een bijrijder makkelijk onderweg een nummer overslaan of bijvoorbeeld een afspeellijst aanzetten.

Daarnaast reageerde app soms traag of was het niet up-to-date qua files. Een vriend raadde me deze app aan en verzekerde me dat het veel fijner en altijd up-to-date was. Zoals bij elke navigatie-app stel je de route in en het vervoersmiddel dat je gebruikt. Onderweg krijg je van tevoren meldingen als je een roodlichtcamera of een flitspaal nadert. Ook weet de app precies wanneer er een auto langs de weg staat of wanneer een weg afgesloten is: iets wat bij Google Maps ontbreekt. Wil je tanken? De app vertelt je waar je de goedkoopste brandstof kan vinden.

Waze blijft zo goed up-to-date door zijn eigen gebruikers. Als je ergens lang stil staat vraagt de app je of je in de file staat. Als dat zo is geef je dat aan in de app en wordt dit doorgevoerd in de route, zodat ook andere gebruikers hiervan weten.

Waze navigatie & Live verkeer Waze Inc. 7 (10 reviews) Gratis via App Store

Favoriete iOS-game: Restaurant Dash: Gordon Ramsay

Zelf speel ik vrij weinig games, maar heel soms pak ik nog wel eens mijn iPad erbij voor een spelletje. Een van mijn go-to games is dan Restaurant Dash. In deze game is het de bedoeling dat je een avond een restaurant draaiende houdt. Een getekende versie van Gordon Ramsay begeleidt je terwijl je je restaurant steeds verder uitbouwt. Gordon Ramsay zelf heeft de voice-over ook ingesproken.

Levels gaan per seizoenen met afleveringen, net zoals in het tv-programma van Gordon Ramsay. Klanten komen met bestellingen en aan jou de taak om deze te maken en op tijd uit te serveren. Hoe eerder hoe beter, want deze klanten kunnen ook fooi geven. Met de winst koop je nieuwe keukenapparaten waarmee je sneller gerechten klaarmaakt, maar ook meerdere soorten gerechten kan maken. Op een gegeven moment breidt je je restaurantimperium uit over verschillende landen. De app is gratis, maar tegen betaling koop je extra items.

Restaurant DASH: Gordon Ramsay Glu Games Inc 9 (212 reviews) Gratis via App Store

Apple-product van het jaar: iPhone 11 Pro (Max)

Met de iPhone 11 Pro heeft Apple dit jaar weer een topsmartphone afgeleverd. De opvolger van de iPhone XS Max is verre van goedkoop maar daar krijg je een hele goede smartphone voor terug.

Met een geweldige accu die gemiddeld vier uur langer meegaat dan zijn voorganger en de A13-chip is de iPhone vliegensvlug, ook als je zware games speelt of meerdere apps tegelijk gebruikt. Ook andere zware programma’s voor bijvoorbeeld video- of fotobewerking kan je er makkelijk op uitvoeren zonder dat je iPhone halverwege een lege accu heeft.



En dan heb ik het nog niet eens gehad over de camera. Dat is verreweg de beste verbetering van de iPhone 11 Pro vergeleken met zijn voorganger. Vooral de nachtmodus en groothoeklens zijn opties die ik miste bij de iPhone XS zonder dat ik het wist.

Het enige nadeel aan de iPhone 11 Pro (Max) vind ik dat het zo’n enorm toestel is. Aangezien ik kleine handen heb ligt het toestel minder lekker in de hand en is het niet zo praktisch in gebruik. Qua formaat geef ik daarom zelf toch zeker de voorkeur aan de iPhone XS.

Lees ook onze iPhone 11 Pro review, of bekijk onze videoreview hieronder: