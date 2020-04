Watchsmith review: eindelijk dynamische Apple Watch-complicaties

Watchsmith Gratis Onze score 8

Het weerbericht, je volgende agenda-afspraak en activiteitenringen: met de app Watchsmith heb je geen drie complicaties op je Apple Watch meer nodig om dat te doen. Wij hebben de veelbelovende app getest.



Watchsmith review: complicaties die veranderen

Terwijl we wachten tot Apple zelf met dynamische complicaties komt, heeft ontwikkelaar David Smith een slimme app gemaakt. Met Watchsmith stel je zelf een complicatie samen die gedurende de dag automatisch verandert.

De app maakt het makkelijk om met één complicatie meerdere functies te vervullen, zodat er meer ruimte op je wijzerplaat is, of je wijzerplaten met weinig ruimte voor deze apps effectiever kunt gebruiken.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo kun je in de ochtend het weerbericht zien op je wijzerplaat, schakelt hij om twaalf uur over op je agenda-afspraken en zie je ’s avonds wat je nog moet doen om je activiteitsringen te vullen.

Dat werkt allemaal via de iPhone-app van Watchsmith. Deze laat je handmatig een tijdschema opstellen voor een complicatie. In totaal kan de app 24 keer per dag (ieder uur dus) schakelen, al vinden wij het praktischer om een aantal tijdvakken te maken voor de ochtend, middag en avond.

Versie 1.0 van de app kan nog niet met alle watchOS-apps overweg. Zo kun je nu kiezen uit de datum, tijd, kalender, activiteit, het weer en astronomie. In de toekomst zullen er meer apps aan Watchsmith worden toegevoegd. De Watchsmith-app op de Apple Watch zelf is bovendien verrassend uitgebreid. Met volwaardige weer- kalender- en workout onderdelen.

Je Apple Watch nog productiever

Totdat Apple met watchOS 7 of een latere update zelf met dergelijke dynamische complicaties komt, is Watchsmith een geweldige manier om je Apple Watch meer op je eigen smaak af te stemmen. Het kost even wat moeite om de app onder de knie te krijgen, maar dat levert je wel een Apple Watch op die een stuk beter is in het tonen van de informatie waar jij op dat moment behoefte aan hebt.

Watchsmith is gratis te downloaden en te gebruiken. Wil je alle functies en meer aanpassingen ontgrendelen, dan zul je een abonnement van 1,99 euro per maand of 21,99 euro per jaar moeten afsluiten.

Watchsmith Cross Forward Consulting, LLC Gratis via App Store