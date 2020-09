watchOS 7-tip: zo stel je Gezinsconfiguratie in op de Apple Watch

Apple introduceert met watchOS 7 de Family Setup-functie, zodat je kinderen of oudere familieleden geen eigen iPhone nodig hebben voor hun Watch. Zo stel je het in.

Zo stel je Gezinsconfiguratie in met watchOS 7

Family Setup, ook wel Gezinsconfiguratie genoemd, is een nieuwe functie in watchOS 7. Gezinsconfiguratie zorgt ervoor dat je een Apple Watch van je kind of een ouder familielid kunt koppelen aan je eigen iPhone. Op die manier hoeft niet iedereen met een Watch ook een eigen iPhone te hebben.

Gezinsconfiguratie werkt alleen op een Apple Watch Series 4 of nieuwer met watchOS 7. Zo schakel je Gezinsconfiguratie in:

Doe de nieuwe Watch om en houd de zijknop ingedrukt om de Watch aan te zetten; Houd de Apple Watch dichtbij je iPhone tot de melding ‘Gebruik je iPhone om deze Apple Watch te configureren’ verschijnt. Tik op ‘Ga door’; Tik op ‘Configureer voor een gezinslid’ en tik op ‘Ga door’; Houd je iPhone boven de Apple Watch om de animatie te scannen die op je Watch te zien is; Stel eventueel een toegangscode in en kies vervolgens welk gezinslid de Watch gaat gebruiken. Staat deze er nog niet bij? Tik dan op ‘Voeg nieuw gezinslid toe’ en vul zijn of haar Apple ID-gegevens in.

Vervolgens kun je regels gaan instellen voor de Apple Watch. Zo kun je instellen of je toestemming moet geven voor aankopen via de smartwatch. Bovendien kun je de Watch toevoegen aan je iPhone-abonnement, mits deze Gezinsconfiguratie ondersteunt.

Als laatste kun je overige functies inschakelen die onderdeel zijn van Gezinsconfiguratie. Zo stel je Siri in, SOS-noodmeldingen, of Activiteit. Bovendien kun je hier de Schooltijd-functie activeren: hier stel je de schooltijden je kind in, zodat deze niet afgeleid wordt door je Apple Watch.

Meer over watchOS 7

watchOS 7 kwam 16 september uit voor de Apple Watch Series 3 en nieuwer. De update brengt natuurlijk nieuwe watchOS 7-wijzerplaten met zich mee, maar ook veel toffe nieuwe functies. Zo heeft watchOS 7 een Slaap-app, waarmee je zelf slaapschema’s kunt instellen. Ook zijn er allerlei functies die je gezonder maken, zoals de Fitness-app.

Inmiddels hebben we de grote update getest en in onze watchOS 7 review lees je onze bevindingen. Op de watchOS 7-overzichtspagina lees je wat er allemaal nieuw is. Liever kijken? In de video hieronder bespreken we alle vernieuwingen.