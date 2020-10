Review: WatchChat 2 laat je WhatsAppen op je Apple Watch

Een groot gemis voor Apple Watch-gebruikers is een officiële WhatsApp-app. Gelukkig is er een goed alternatief: WatchChat 2.

WatchChat 2 review: een goed alternatief bij gebrek aan beter

WatchChat 2 is een goed alternatief voor Apple Watch-gebruikers die toch graag appen vanaf hun pols. Het is de app die je eigenlijk van WhatsApp zelf zou moeten verwachten. WhatsApp kan je namelijk wel meldingen van berichtjes sturen, maar het reageren is zeer beperkt: je kunt geen eigen bericht tikken, maar alleen reageren met korte standaardantwoorden.

Wel is het mogelijk om te reageren met een spraakbericht, maar er doen zich genoeg situaties voor waarbij het niet handig is om je WhatsApp-berichten hardop te zeggen. WhatChat 2 werkt in principe hetzelfde als WhatsApp Web. Na het downloaden van de app moet je eenmalig je WhatsApp-account van je iPhone met je Watch koppelen. Dat werkt als volgt:

Download WatchChat 2 (3,49 euro); Open de zojuist geïnstalleerde WatchChat 2-app op je Apple Watch; Scan de qr-code op je horloge vanuit de WhatsApp-app op je iPhone, net zoals je normaal gesproken WhatsApp Web koppelt; De WatchChat 2-apps op je Watch en iPhone zijn nu met elkaar verbonden.

Vervolgens kun je door je lijst met WhatsApp-gesprekken scrollen. In de chats waar je ongelezen berichten hebt, verschijnt een groen bolletje met een cijfer. Wil je een berichtje sturen? Ook dat kan vanaf je pols. Tik het gewenste gesprek aan en tik op het toetsenbord om te typen.

Het toetsenbord doet denken aan dat van oude mobieltjes: elke knop heeft drie letters. Het is ook nog mogelijk om emoji te versturen. Scrol op het toetsenbord naar beneden en tik op de gewenste emoji.

Staat deze er niet tussen? Houd dan één emoji lang ingedrukt en druk op het plusje om een andere uit de selectie te kiezen. Vind je het toetsenbord niet fijn? Dan kun je ook voiceberichten sturen. Tik daarvoor op de microfoon-knop en spreek je bericht in. Druk vervolgens op de groene verstuur-knop.

WatchChat 2 heeft kleine minpunten

Er zitten wel wat nadelen aan de app. Omdat de app met je WhatsApp-app op je iPhone is gekoppeld, kan het soms even duren voordat je nieuwe berichten te zien krijgt. Het duurt maximaal drie seconden, wat niet lang is, maar dat is langer dan je van WhatsApp gewend bent.

Het is hiervoor ook belangrijk dat je iPhone internetverbinding heeft, anders kan de app niet verversen. Bovendien is het niet mogelijk om WhatsApp Web tegelijk ergens anders te gebruiken, zoals op je MacBook. Tot slot is de app wat aan de dure kant. Je betaalt namelijk 3,49 euro voor een app dat in principe hetzelfde doet als het gratis WhatsApp Web, maar dan op de Watch.

App is een uitkomst als je graag appjes verstuurt vanaf je Watch

Ondanks dat er wat negatieve gebruikersreviews in de App Store staan over het koppelen van de app, lijken deze problemen inmiddels opgelost en werkt de app prima. Afgezien van wat kleine minpunten biedt de app de uitkomst als je toch graag appjes verstuurt vanaf je Apple Watch. Ook foto’s die je ontvangt zijn vanaf je pols te bekijken. Alleen gifjes worden op je Watch weergegeven als ‘[media]’.

De app werkt niet perfect, maar WatchChat 2 doet wat het moet doen en werkt naar behoren. Het is vooral handig dat je niet bij iedere WhatsApp melding op je Watch je iPhone uit je zak hoeft te halen om te antwoorden. Bij gebrek aan een officiële WhatsApp-app is WatchChat 2 dan ook een uitstekend alternatief.