Wallpapers maken voor iPhone – dat doe je zelf met deze app

Toe aan een nieuwe achtergrond voor je iPhone? Maar je wilt deze keer echt iets tofs? Met deze app kun je zelf je wallpapers maken voor je iPhone!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zelf wallpapers maken voor iPhone

Internet staat vol met grappige, mooie en toffe wallpapers die je voor je iPhone kunt gebruiken. Maar wil je een keer echt iets bijzonders? Dan moet je de wallpapers voor je iPhone zelf een keer maken.

Met de app Effekt | Wallpaper Art Creator wordt het zelf maken van wallpapers echt eenvoudig. Je maakt hiermee een toffe wallpaper die je vervolgens als achtergrond op je iPhone kunt instellen. En het mooie is? De app heeft geen reclame en is gratis in gebruik. Je kunt dus zelf net zoveel wallpapers maken als je wilt.

Effekt | Wallpaper Art Creator Traduko AB 10 (2 reviews) Gratis via App Store via App Store

App starten en achtergrond kiezen

Wanneer je de app hebt gestart, kun je meteen aan de slag. Selecteer eerst de gewenste achtergrond via de twee onderste rijen met gekleurde blokjes. Vervolgens kun je achtergrond nog verder aanpassen. Tik op een van de cirkel-icoontjes in de bovenste rij en pas zaken als helderheid, kleuren en lijndikte aan.

Achtergrond opslaan en instellen

Is alles naar wens? Dan tik je rechtsboven op het pijltje dat naar beneden wijst. Vervolgens kies je voor ‘Export’ en je iPhone wallpaper wordt opgeslagen in het Foto’s-album. Daarna kun je de achtergrond instellen op je iPhone.

Weet je niet hoe je achtergrond moet instellen op je smartphone? Lees dan even het onderstaand artikel over het lockscreen in iOS 16 nog een keer door.

Lees meer: de nieuwe functies van het lockscreen in iOS 16

Eigen foto’s gebruiken

Je kunt ook een eigen foto’s verwerken in de achtergrond. Dat doe je door in het hoofdscherm op het icoontje met de foto te tikken. Vervolgens selecteer je een afbeelding naar keuze. De foto wordt daarna op verschillende manieren gebruikt in de achtergrond. Hiermee kun je dus ook je eigen foto’s gebruiken om wallpapers te maken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bewegende wallpapers: wel betalen

Overigens heeft de app wel twee opties waar je voor moet betalen. Wil je de wallpaper in een ander formaat opslaan? Of een bewegende wallpaper maken? Dan moet je flink in de buidel tasten. Dat kost in de app namelijk 59,99 euro! Laat deze optie daarom gerust links liggen.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.