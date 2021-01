Je online privacy en beveiliging goed op orde hebben wordt steeds belangrijker. Tweestapsverificatie en verschillende wachtwoorden voor verschillende diensten is dan ook een must. Deze apps helpen je erbij.

Lees verder na de advertentie.

Wachtwoorden-apps: dit zijn de 4 beste

Daarvoor kun je zogeheten wachtwoordmanagers gebruiken. Een wachtwoord-app die al jouw wachtwoorden opslaat, zodat je ze altijd met je meedraagt en er geen meer vergeet. Daarnaast kun je met zo’n manager vaak heel sterke wachtwoorden laten genereren, bestaande uit letters, cijfers en tekens. Hieronder staan vier wachtwoorden-apps die je kunt gebruiken.

1. 1Password

1Password is misschien wel de bekendste van de wachtwoorden-apps op iOS. Deze app is enorm uitgebreid. In deze app kun je wachtwoorden invoeren, aanmaken en opslaan. Door via 1Password een wachtwoord te laten genereren met hoofdletters, kleine letters, symbolen en cijfers tot wel 30 tekens, weet je zeker dat je goed beveiligd bent. Met titels geef je aan waar het wachtwoord voor bedoeld is. Naast wachtwoorden kun je ook andere privé-info kwijt, zoals creditcard- en paspoortgegevens, of geheime notities. De app zelf heeft een apart wachtwoord nodig om te openen. Wees slim en schrijf die op een briefje die je goed bewaart. 1Password kan synchroniseren met iCloud en Dropbox.

Vroeger was de app altijd behoorlijk prijzig, tegenwoordig is hij gratis te downloaden, hoewel je voor 9,99 euro kan upgraden naar de pro-versie. Hiermee heb je onder meer de keuze uit een breder scala aan categorieën en waarmee je tags en mapjes kunt maken.

→ Download 1Password in de App Store (gratis)

2. LastPass

LastPass kreeg in 2018 een volledig nieuw uiterlijk en laat nu ook gratis gebruikers hun wachtwoorden via de iPhone bekijken. De app heeft daarnaast browser-extensies voor Safari en Chrome, zodat je ook op je desktop snel je wachtwoorden in kunt vullen. Daarnaast helpt LastPass bij alles wat bij het maken en gebruiken van een online wachtwoord komt kijken. Zo genereert de app veilige wachtwoorden, kun je ze vervolgens veilig opslaan en geeft de app tips om een goed ‘meesterwachtwoord’ te maken voor de LastPass-kluis.

Het overzichtelijke design en ondersteuning voor Touch ID maken van LastPass wel een erg interessante app. Naast de uitgebreide gratis versie (die voor veel gebruikers genoeg zal zijn) heeft LastPass ook nog een premium- en familie-abonnement. Daarnaast kun je met de LastPass Authenticator-app ook gemakkelijk tweestaps-verificatie gebruiken. Zo maak je niet alleen je LastPass-account, maar ook andere websites veiliger.

3. Dropbox Passwords

Met Dropbox Passwords kun je gebruikersnamen en wachtwoorden opslaan en met al je apparaten synchroniseren. Ook kun je automatisch wachtwoorden invullen en krijg je des gewenst suggesties voor sterke wachtwoorden. De Dropbox Passwords-app is beschikbaar op zowel je desktop als iPhone.

Met Dropbox Passwords kun je in één tik inloggen. De app is in 2020 tot stand gekomen na de overname van de wachtwoordmanager applicatie Valt. Om gebruik te maken van Dropbox Passwords, heb je Dropbox Plus of Professional nodig. Je hebt dus geen extra abonnement voor de wachtwoord-dienst nodig en logt simpelweg in met je eigen Dropbox-gegevens.

4. Dashlane

Dashlane is een gebruiksvriendelijke wachtwoorden-app, doordat het werkt met logo’s van bestaande diensten. Je kunt vanuit de app meteen bij andere apps en diensten inloggen. Ook kun je er gegevens van creditcards en andere data in kwijt. Bij het installeren wijst Dashlane gebruikers erop dat je gegevens helemaal veilig zijn. Fijn is ook de wachtwoord-generator die superveilige wachtwoorden voor je genereert, van vier tot veertig karakters.

De app is gratis te gebruiken, maar wil je overstappen naar premium, dan kost dat 17,99 euro per jaar. Daarmee heb je bijvoorbeeld synchronisatie met al je apparaten en een backup-mogelijkheid.