Lekker eten, verspilling van prima eten tegengaan en ook nog eens korting krijgen? Het kan, met deze 4 apps tegen voedselverspilling.



Apps tegen voedselverspilling

Voedselverspilling komt vaker voor dan je denkt. Toen ik als puber in de spoelkeuken van een steakrestaurant werkte, werden dagelijks immense hoeveelheden prima eten weggegooid. Gelukkig worden we als samenleving steeds bewuster en zien we in dat dit zonde is. Er zijn dan ook meerdere apps die voedselverspilling proberen tegen te gaan. In dit overzicht sommen we 4 noemenswaardige initiatieven op.

1. Too Good To Go

Eten kopen dat anders weggegooid zou worden, terwijl je ook nog eens een flinke korting krijgt. Klinkt ideaal, toch? Met Too Good To Go haal je overtollig voedsel van horeca en winkels voor een prikkie in huis. Eten belandt hierdoor niet in de prullenbak, maar op je bord.

Het aanbod wisselt dagelijks. Aan het eind van de werkdag geven restaurants, winkels, hotels en bakkerijen aan de app door wat er over is, waarna jij het voor een schappelijke prijs kunt aanschaffen. Vervolgens krijg je de locatie en afhaaltijd door. Eet smakelijk!

Too Good To Go Too Good To Go 10 (610 reviews) Gratis via App Store

2. Thuisafgehaald

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben een ramp als het aankomt op porties schatten. Hierdoor maak ik steevast te veel eten klaar. Hierin ben ik niet de enige, want anders was Thuisafgehaald niet nodig.

Het idee van de app is simpel: mensen kunnen bij elkaar porties eten ophalen. Hierbij kun je zowel maaltijden weggeven, als gerechten bij anderen ophalen. De app is gratis te gebruiken. Wanneer je echter regelmatig geen tijd hebt om te koken kun je een abonnement bij een kok bij jou in de buurt afnemen. Wel zo makkelijk!

Thuisafgehaald LeVarne BV 4 (5 reviews) Gratis via App Store

3. NoFoodWasted

Supermarkten gooien dagelijks immense hoeveelheden eten van prima kwaliteit weg. NoFoodWasted wil daar verandering in brengen. De app laat zien welke supermarktproducten bij jou in de buurt tegen de houdbaarheidsdatum aanlopen, en daardoor in de aanbieding zijn.

NoFoodWasted werkt met honderden supermarkten samen, waardoor er altijd wel een winkel bij jou in de buurt is. Deze kun je als favoriet opslaan, waarna je notificaties binnenkrijgt over goed eten dat voor een prikkie op te halen is, maar binnenkort wel de prullenbak ingaat.

NoFoodWasted: bestel goed eten NoFoodWasted b.v. 8 (18 reviews) Gratis via App Store

4. Restoranto

De meeste apps tegen voedselverspilling richten zich op relatief goedkope producten, maar niet Restoranto. Deze app laat je namelijk in restaurants dineren, maar dan goedkoper. Restoranto gebruikt hiervoor een uniek algoritme. Heeft een restaurant bij jou in de buurt een slome dag, en is de zaak zo goed als leeg? Dan krijg je korting op je maaltijd. Wanneer het restaurant tot de nok toe vol zit betaal je de gewone prijs.

Restoranto gebruikt een speciaal algoritme om de prijzen te bepalen. Bovendien hoef je bij binnenkomst dus niet meer te bestellen en om de rekening vragen is evenmin nodig. Daarnaast kun je maaltijden ook afhalen. De app is momenteel alleen in Amsterdam en Rotterdam verkrijgbaar, maar rolt binnenkort uit naar andere steden.

Restoranto Restoranto Gratis via App Store

Meer besparen

Waarschijnlijk geef je een groot gedeelte van je salaris uit aan boodschappen. Wil je hierop besparen? Dan is het niet onverstandig om een reclamefolder-app op je iPhone te installeren. Hiermee houd je precies bij wat er in de aanbieding is, en wanneer. Ook verwijzen we je graag door naar ons overzicht van boodschappen-apps. Deze houden onder meer bij welke supermarkt een product het goedkoopst aanbiedt.