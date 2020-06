Videoland Gratis Onze score 7,5

Videoland is de Nederlandse variant van Netflix. Uiteraard is er ook een handige iOS-app. In dit artikel geven we je tips om alles uit de Videoland-app te halen.

Zo haal je alles uit de Videoland-app

Videoland heeft een groot aanbod van zowel Engelstalige als Nederlandstalige series en films. De streamingdienst heeft wel 728 titels van Nederlandse bodem en biedt daarnaast 978 internationale films en series. Ook aan de kleintjes wordt gedacht, want zij kunnen met 260 titels hun hart ophalen. Genoeg te kijken dus, en ook de Videoland-app is heel handig in gebruik. Maar hoe werkt het precies? En wat kun je er allemaal mee? Dat leggen we je uit.

1. Proefperiode

Videoland werkt met een proefperiode van 14 dagen. Zo kun je gratis de dienst uitproberen om te zien of het je bevalt. Download de app en maak een account aan. Om te beginnen moet je wel eerst je rekeningnummer verifiëren door één eurocent over te maken. Ben je tevreden, dan loopt je abonnement na de proefperiode gewoon door en wordt vanaf dat moment maandelijks een bedrag van 8,99 euro afgeschreven.

2. Abonnement opzeggen

Bevalt de streamingdienst je niet (meer), dan kun je je Videoland-abonnement heel makkelijk opzeggen. Dit kan helaas niet in de app en doe je via de website in je browser.

Log in op de website; Klik op je profiel-icoon en vervolgens op ‘Account’; Kies onder ‘Abonnement informatie’ voor ‘Abonnement opzeggen’; Vervolgens wordt er een bevestigingsmail verzonden naar het e-mail adres waarmee je bij Videoland bent ingelogd.

3. Apparaten

De Videoland-app is op heel veel soorten apparaten te downloaden. Je kijkt naar series en films op Videoland via je laptop, iPhone, iPad, Apple TV, Chromecast en PlayStation. Via AirPlay is Videoland makkelijk te streamen naar je tv.

Lukt dat niet, dan kan je natuurlijk ook altijd je laptop aansluiten op je tv door middel van een een hdmi-kabel. Heb je een smart tv, dan is de app vaak al geïnstalleerd. Zo niet, dan is deze te downloaden op je tv. Wanneer je de app voor het eerst opstart, moet je natuurlijk wel even inloggen.

4. Offline kijken

Wanneer je veel onderweg bent en series op je iPhone (of iPad) kijkt, kan het handig zijn om offline te kijken. Je kunt de meeste series en films van Videoland downloaden op je apparaat. Het is handig om dat vooraf aan je reis te doen wanneer je wifi hebt. Zo maak je niet al je data op aan streamen. Alle kinderseries- en films zijn offline te bekijken, evenals een groot deel van de volwassenencontent.

Controleer of het downloadicoon aanwezig is bij de titel van jouw keuze; Tik hierop en bevestig. Wacht vervolgens tot de download afgerond is; In het accountmenu vind je al je offline titels onder ‘Downloads’.

Gedownloade films worden 30 dagen in de app bewaard, maar voor series verschilt deze periode. Als je aan een film of aflevering bent begonnen, heb je echter 48 uur om deze af te kijken. Na deze periode verdwijnt de download automatisch en moet je weer internetverbinding maken. Let wel op met verre reizen, want alleen binnen Europa zijn de series en films te bekijken.

5. Kijklijst

Heb je nog verschillende series waar je echt nog een keer aan wil beginnen, maar ben je al met een andere serie bezig? Dan is het mogelijk om films en series in je kijklijst te zetten. Wanneer een vriend of vriendin je een serie of film aanraadt, hoef je deze alleen maar even in de lijst te zetten in de app. Als je dan uitgekeken bent, open je ‘Mijn Kijklijst’ en zie je daar alle series die je nog wilde kijken.

