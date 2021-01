De 5 beste videobel-apps voor groepsgesprekken op je iPhone of Mac

Of je nu thuis werkt of met familie in het buitenland contact zoekt: dit zijn de beste apps om te videobellen vanaf je iPhone, iPad of Mac.

Lees verder na de advertentie.

Videobellen-apps voor iPhone en Mac

Thuis zijn betekent tegenwoordig gelukkig niet dat je helemaal afgesloten hoeft te zijn van je collega’s. Er zijn tal van (gratis) diensten te vinden waarmee je kunt videobellen op je iPhone, Mac of iPad. In dit artikel zetten we de handigste apps op een rij en leggen we per applicatie uit hoe je een groepsgesprek start.

1. Google Hangouts

Google Hangouts heeft een volwaardige app op iOS en is via macOS beschikbaar via je browser. Op je Mac open je simpelweg Gmail om toegang te krijgen tot Hangouts, of je gaat naar hangouts.google.com of meet.google.com om de dienst te gebruiken.

Als je werk gebruikmaakt van Google-accounts, dan is dit de handigste manier om snel met elkaar in contact te komen. Je hoeft er namelijk geen nieuwe accounts voor aan te maken of iets voor te downloaden. Met Google Hangouts kun je snel een groepsgesprek starten door onderstaande stappen te volgen.

Open Google Hangouts op je iOS-apparaat of Mac; Klik op ‘Nieuw gesprek’; Tik op ‘Nieuwe groep’; Voer de namen, telefoonnummers of e-mailadressen in van de personen die je wil bellen; Tik op ‘Bericht’ of ‘Videogesprek’ om een groepsgesprek of videochat te starten.

Met Hangouts kun je ook je scherm delen met je collega’s, wat bijvoorbeeld van pas komt als je een presentatie wil geven. Een Hangouts-groepsgesprek kan maximaal 150 deelnemers hebben. Videogesprekken hebben een limiet van tien mensen, tenzij je een Business- of Education-account hebt. Dan stijgt de limiet naar 25 personen.

Hangouts Google LLC 8,6 (791 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Skype

Eén van de bekendste videobel-apps is Skype. De app draait volledig om videobellen en heeft uitgebreide opties om met meerdere mensen tegelijk het gesprek aan te gaan. Met Skype kun je gratis met maximaal vijftig mensen tegelijk videobellen. Omdat de app op praktisch alle apparaten beschikbaar is, maakt dat het makkelijk om met elkaar in contact te blijven.

Skype ondersteunt bovendien het delen van je scherm met een groep, zodat je collega’s mee kunnen kijken naar je presentatie of iets anders wat je wil laten zien. Dat maakt van Skype een veelzijdige en handige dienst, die vooral voor bedrijven goed van pas zal komen.

Skype voor iPhone Skype Communications S.a.r.l 8,4 (1646 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. FaceTime

Hebben je familieleden, vrienden of collega’s allemaal Apple-producten? Dan is FaceTime een toegankelijke manier om met elkaar te videobellen. De FaceTime-app staat standaard geïnstalleerd op ieder iOS- en macOS-apparaat.

Via een e-mail of telefoonnummer kun je contact met elkaar opnemen. Bovendien kun je een gesprek makkelijk uitbreiden tot een groepsgesprek door onderstaande stappen te volgen. Een FaceTime groepsgesprek wordt door maximaal 32 mensen tegelijk ondersteund.

Open de FaceTime-app; Klik op het plusje in de rechter bovenhoek van het scherm; Tik de namen van de personen in waarmee je het gesprek wil voeren; Als alle deelnemers geselecteerd staan, kun je ervoor kiezen om een groepsgesprek via audio of video te voeren.

FaceTime kiest tijdens het bellen automatisch welke personen groot in beeld verschijnen. Ben jij aan het woord, dan ben je beter zichtbaar voor de rest. Zo zitten 32 mensen niet op je iPhone-schermpje gepropt tijdens een drukke vergadering.

FaceTime Apple Gratis via App Store via App Store

4. WhatsApp

Naast het versturen van berichten kun je ook in WhatsApp een videogesprek voeren, met als nadeel dat er geen videobelfunctie aanwezig is op Macs en andere computers. Dat maakt WhatsApp minder geschikt voor bedrijven en meer voor vriendengroepen en families die even willen bijpraten. Een groepsgesprek starten in WhatsApp doe je als volgt:

Open WhatsApp en tik de groep aan met wie je wil videobellen; Tik op het telefoontje in de rechter bovenhoek van je scherm; Selecteer de contacten die je wil uitnodigen voor het gesprek; Tik op het video-icoontje.

Een andere optie is om een individueel videogesprek te starten en daarna handmatig anderen uit te nodigen. Op die manier verander je een privégesprek in een groepsgesprek.

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. 9,2 (523021 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Google Duo

Een Google-account is niet verplicht om Duo te gebruiken. Je hoeft enkel je telefoonnummer in te vullen om de app te gebruiken. Google Duo is een FaceTime-achtige app die goed van pas komt als je met iemand wil bellen die geen iPhone of Mac heeft, en daardoor FaceTime niet kan gebruiken.

Met Duo kun je elkaar met een druk op de knop videobellen, of een groepsgesprek starten door op groep maken te tikken. Daar kun je vervolgens maximaal zeven mensen tegelijk uitkiezen om het gesprek mee aan te gaan. Ook handig: Duo heeft een functie waarmee je jouw Google Home-apparaten kunt bellen. Zo kun je snel je Google Home Mini of Google Nest Hub bellen.