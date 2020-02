Veritas is een game vol mysterie: soms zoveel mysterie dat je niet goed weet waar je moet zoeken. Geduld is een schone zaak in deze puzzelgame.

Veritas review: een spel vol mysterie

Stel je voor: je wordt wakker in een kleine kamer, zonder enige herinnering hoe je daar bent gekomen. Het enige wat je nog weet, is dat je deelnam aan een onderzoek van Veritas Industries en de vriendelijke dokters in witte jassen volgde. Maar nu vraag je je af of het wel echte dokters waren…

Het hele gebouw is verlaten, kasten zijn omgevallen en hier en daar liggen plassen bloed. Er heerst een onheilspellende sfeer en je hebt het gevoel dat er iets niet klopt. Je gaat zelf op onderzoek uit in het donkere, mysterieuze gebouw om erachter te komen wat er is gebeurd en waar iedereen is. Maar dat gaat niet zomaar: veel deuren zitten op slot en je moet zelf je weg zien te vinden door de verlaten gangen.

Elke puzzel brengt je dichterbij de waarheid

Onderweg moet je allerlei puzzels oplossen. Met je gevonden camera maak je foto’s van aanwijzingen en schrijf je hier notities op. Later kun je de foto’s weer inzien om ze te gebruiken voor het oplossen van puzzels. De camera is een leuke manier om zo actief te blijven opletten in het spel. Je waant je daardoor een echte detective.

Zie je bijvoorbeeld een aantal tekens of een vreemde poster waarvan je niet weet of en wat je ermee moet doen? Grote kans dat je het later nodig hebt om een code op te lossen. Om ervoor te zorgen dat je niet steeds terug hoeft te lopen, maak je foto’s van eventuele aanwijzingen. Helaas worden de foto’s niet gesorteerd, waardoor je steeds tussen al je foto’s moet zoeken om een bepaalde foto te vinden.

Groot spel met véél puzzels

Je moet de hele instelling hebben doorzocht voordat je weet wat er is gebeurd en hoe je kan ontsnappen. Maar dat betekent ook dat je iedere kamer gehad moet hebben. In een gang zitten soms meerdere deuren waar aanwijzingen achter zitten. Daarbij is het een groot spel is waar simpelweg heel veel te zien is.

Het is dan ook een hele klus om alles te onderzoeken en puzzels op te lossen. Ook omdat het nog even duurt voor je doorhebt wat je precies nodig hebt om een puzzel op te lossen. Je geduld wordt dus wel behoorlijk op de proef gesteld, waardoor je soms geneigd bent om het spel af te sluiten als het even niet lukt.

Maar juist op zulke momenten is het ‘t waard om toch nog even vol te houden, mits je daar genoeg geduld voor hebt. Je zult zien dat je vanzelf het eureka-moment bereikt om een puzzel op te lossen als je wat langer zoekt.

Nieuwsgierigheid krijgt de overhand

Hoe verder je in het spel komt, hoe meer je doorhebt hoe de puzzels werken. Je merkt daardoor vanzelf dat je er beter in wordt en sneller door het spel gaat. Doordat je steeds meer te weten komt, blijf je nieuwsgierig en wil je ook graag achter de waarheid komen. Dat maakt dat je wil blijven doorspelen.

Behalve puzzels en aanwijzingen om deze puzzels op te lossen, vind je verspreid over het gebouw ook verschillende korte brieven. De meeste die je vindt zijn van ene Christina. Je bent vergeten wie ze is, maar het lijkt erop dat zij je iets probeert te vertellen over waar je je bevindt. Bovenin het scherm zie je ook de gedachten van de hoofdpersoon. Let goed op, want ook daar zijn aanwijzingen over bepaalde puzzels en obstakels te vinden.

Interessante game, maar niet voor ongeduldige spelers

Door middel van kleine glinsteringen op bepaalde voorwerpen weet je sneller waar je moet zijn voor aanwijzingen. Als je jouw speurkwaliteiten echt wil testen kan je deze ook uitschakelen, zodat je zelf de hele kamer moet doorzoeken. Op een iPhone-scherm zijn de details in een kamer lastig te vinden. Het is daarom wel aan te raden om dit spel op een iPad te spelen.

Veritas is een interessant puzzelgame, die mooi gemaakt en heel groot is. Omdat het soms onduidelijk is waar je moet beginnen om een puzzel op te lossen, kan het af en toe lang duren voor je verder komt. Ben je ongeduldig, dan is dit spel niets voor jou. Houd je wel van een uitdaging en ben je op zoek naar een escaperoom-achtig puzzelspel, dan ben je bij Veritas zeker aan het juiste adres.

