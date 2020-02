Een bosje rozen, een kaartje, chocolade en uit eten gaan; bij het horen van het woord Valentijnsdag denk je waarschijnlijk niet aan het downloaden van een app voor je iPhone. Toch zijn er meer dan genoeg Valentijnsdag-apps die het proberen waard zijn.



Valentijn-apps: onze favorieten op een rij

In het onderstaande overzicht met Valentijn-apps komt van alles voorbij. Zo bespreken we een leuk spel dat je met zijn tweeën kunt spelen, kijken we wat populaire apps doen met Valentijnsdag en bespreken we ook twee originele dating-apps die het net even anders aanpakken dan Tinder. Met deze apps op je iPhone maak je er een leuke Valentijnsdag van, ongeacht of je dit samen of alleen viert.

1. Happy Couple

Hoe goed ken jij je partner nu echt? Valentijnsdag is natuurlijk het perfecte moment om hier achter te komen. Happy Couple is een vermakelijke app waarmee je in de vorm van een quiz ontdekt hoe goed jij en je partner nu precies bij elkaar passen. Begin op Valentijnsdag en geef vervolgens iedere dag antwoord op vijf nieuwe vragen. Zo kom je er geleidelijk achter wat de raakvlakken tussen jullie zijn, en op welk gebied jullie juist totaal verschillen van elkaar. Hoewel de App Store-pagina in het Frans geschreven is, werkt Happy Couple gewoon in het Engels.

Happy Couple Happy Couple 6 (2 reviews) Gratis via App Store

2. Bounden

Bounden is een dansgame waarbij je iPhone een centrale rol speelt. Twee personen pakken de iPhone met daarop Bounden aan de uiteinden, waarna de app laat zien hoe je moet bewegen. De app heeft verschillende dansen van het Nationale Ballet en laat je met een bijzonder stijlvolle interface zien wat je moet doen. Een aanrader, zelfs als je niet zo soepel in de heupen bent.

Bounden Adriaan de Jongh 10 (2 reviews) € 3,49 via App Store

3. Kitchen Stories

Uit eten gaan is een uitstekende manier om Valentijnsdag te vieren, maar is het niet veel leuker om zelf iets klaar te maken? Daar hoef je niet eens een keukenprins(es) voor te zijn, want met de app Kitchen Stories wordt het heel toegankelijk om een feestmaal te bereiden. Met mooie foto’s en heldere uitleg kun je stap voor stap een gerecht klaarmaken en weet je precies wat je in huis moet halen. Laat dat dure restaurant eens een Valentijnsdag links liggen en reserveer je eigen eettafel voor een etentje voor twee.

Kitchen Stories AJNS New Media 9 (11 reviews) Gratis via App Store

4. Sapio

Heb je nog geen valentijn, dan kun je natuurlijk ook een dating-app installeren. Sapio is een nieuwe dienst die het bekende swipen van Tinder verder uitbreidt. Als je een profiel aanmaakt, kun je namelijk meerdere open vragen beantwoorden die zijn ingedeeld in verschillende categorieën. Deze moeten niet alleen je intelligentie maar ook creativiteit en andere kenmerken tentoonstellen. Naast een leuke profielfoto heb je dus ook wat leuke antwoorden nodig als je echt iemand wilt vinden met deze app.

Sapio — Intelligent Dating Humanist Dating LLC 2 (8 reviews) Gratis via App Store

5. Hater

Op zoek naar een dating-app die het allemaal minder zoetsappig aanpakt? Dan ben jij het uitgelezen publiek voor Hater. Deze app koppelt mensen namelijk op basis van de dingen waar ze een gloeiende hekel aan hebben. Hater schotelt je talloze stellingen voor, waarna jij door naar links of rechts te vegen laat zien of je er een hekel aan hebt of niet. Vervolgens koppelt een algoritme je met iemand die precies dezelfde dingen haat. Valentijnsdag bijvoorbeeld.

Hater - Find Friends or Dates Hater Inc. 8 (21 reviews) Gratis via App Store

