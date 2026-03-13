Google Maps krijgt grootste update in 10 jaar – en ziet er compléét anders uit

Google Maps krijgt de grootste update in tien jaar! Google heeft grote veranderingen aangekondigd voor de navigatiedienst. Dit zijn ze!

Er komt een grote update aan voor Google Maps! Google heeft belangrijke veranderingen aangekondigd voor de applicatie, waardoor navigeren straks op een andere manier gebeurt. De nieuwe functies zijn nu al beschikbaar in de Verenigde Staten, andere landen volgen vermoedelijk snel. Ben je benieuwd naar alle nieuwe functies van Google Maps? Dit zijn de belangrijkste veranderingen!

1. Immersive Navigation

Immersive Navigation is de belangrijkste nieuwe functie in Google Maps, die navigeren veel visueler maakt. Waar je nu alleen een blauwe lijn op de kaart ziet, toont Immersive Navigation een realistischere weergave van je route. Bij deze weergave zie je 3D-gebouwen, duidelijke rijstroken en herkenbare plekken in de omgeving. De kaart zoomt daarnaast automatisch in op belangrijke punten als afslagen en kruispunten.

Met Immersive Navigation ziet Google Maps er compleet anders uit, maar dat is voor de meeste gebruikers juist goed nieuws. Navigeren wordt veel overzichtelijker en minder verwarrend in de nieuwe weergave. Dat is vooral het geval in drukke steden of bij ingewikkelde verkeerspunten. Met de 3D-weergave zie je duidelijker welke afslag je moet hebben en welke rijbaan je moet volgen. De update maakt navigeren in Google Maps dus niet alleen gemakkelijker, maar ook veiliger.

2. AI-assistent

Google Maps wordt daarnaast uitgebreid met een nieuwe assistent, die werkt met kunstmatige intelligentie. ‘Ask anything about any place’ komt met de grote update naar Google Maps en wordt je persoonlijke assistent. Met de slimme AI-functie kun je vragen stellen over locaties in Google Maps. In plaats van alleen een plek op te zoeken, kun je bijvoorbeeld vragen voor welke gelegenheid een restaurant geschikt is en welke opties er op het menu staan.

Google Maps gebruikt vervolgens kunstmatige intelligentie om informatie uit reviews, foto’s en beschrijvingen te analyseren en je vraag te beantwoorden. Dat scheelt je straks dus veel tijd, want het is niet meer nodig om alle reviews op Google Maps zelf door te lezen. Deze vragen kun je stellen via spraakbediening, zodat Google Maps je onderweg helpt met het maken van keuzes. Met de update verandert Google Maps in een assistent die plannen kan maken tijdens het rijden.

3. Route beter zichtbaar

Verder wordt het met de grote update duidelijker welke route je precies neemt in Google Maps. In de nieuwe weergave zie je niet alleen 3D-gebouwen, maar ook een groter deel van je route. Google introduceert slimme zoomniveaus en transparante gebouwen op de kaart. Zo krijg je beter zicht op lastige afslagen en weet je direct naar welke rijstrook je moet wisselen. De vernieuwde spraakassistent helpt daarbij, want die klinkt veel natuurlijk in de nieuwe versie van Google Maps.

Je krijgt overigens niet alleen hulp tijdens het rijden, maar ook voor je vertrek en bij aankomst op je bestemming. Google Maps laat alternatieve routes zien met de voor- en nadelen, waarbij de navigatiedienst waarschuwt voor files, ongelukken en wegwerkzaamheden. Daarnaast toont de navigatiedienst de plek van bestemming veel duidelijker. Zo zie je de ingang van het gebouw in de applicatie en vertelt Google Maps je waar je het beste kunt parkeren.

Meer over Google Maps

Er komen dus veel veranderingen naar Google Maps met de grootste update in meer dan tien jaar. De weergave van de navigatiedienst gaat op de schop en het wordt veel eenvoudiger om je bestemming te bereiken met Google Maps. Immerse Navigation komt beschikbaar in de iOS- en Android-versie van Google Maps en wordt ook uitgerold in de applicaties voor CarPlay en Android Auto. Dat betekent dat Google Maps er op alle schermen straks anders uit zal zien.

Het is nog onduidelijk wanneer de grote update van Google Maps in Nederland en België beschikbaar komt. In de Verenigde Staten wordt de nieuwe versie van Google Maps nu uitgerold, andere landen volgen vermoedelijk de komende maanden. Je krijgt er dus veel handige functies bij als je regelmatig Google Maps gebruikt.