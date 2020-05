Overal en altijd tv kijken op je iPad: het is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. De beste app hiervoor uitkiezen is echter best een gedoe: het aanbod is namelijk enorm. In deze gids staan we stil bij de verschillende apps om op je iPad tv te kijken.



Tv kijken op een iPad doe je met deze apps

Toegegeven: het aanbod aan tv-apps voor je iPad is ronduit verwarrend. Neem nou NLZiet als voorbeeld. Deze app is een gezamenlijk initiatief van NPO, RTL en SBS, maar al deze partijen hebben alsnog ook een eigen app. Sterker nog, binnen de NPO-app kun je zelfs weer een apart abonnement aanschaffen. Hoe zit dit? In dit artikel proberen we een beetje orde in de chaotische wereld van tv kijken op je iPad te scheppen.

Algemene televisie-apps

1. NLZiet

NLZiet is een gezamenlijk project van de NPO, RTL en SBS. Het aanbod van al die (onderliggende) uitzenders is gebundeld in één app. Uiteraard kun je live tv kijken, maar ook terugkijken behoort tot de mogelijkheden. Bij sommige serieus krijg je bovendien sneak peeks. Op die manier kun je alvast (een gedeelte van) de volgende aflevering kijken. NLZiet kost 7,95 euro per maand. Je kunt de dienst een maand gratis op proef nemen.

NLZIET NLZIET Cooperatief U.A. 5,8 (479 reviews) Gratis via App Store

2. NPO

Kijk je vooral naar de publieke omroep? Dan is de app van de NPO een aanrader. Hiermee kun je live naar programma’s op NPO 1, 2 en 3 kijken. Ook krijg je toegang tot live-radio van onder meer NPO Radio 1 en en FunX. Terugkijken behoort eveneens tot de mogelijkheden, al moet je wel rekening houden met de licenties. Sommige (internationale) documentaires, films of series zijn bijvoorbeeld maar een beperkte tijd terug te kijken. Wil je deze termijn oprekken? Dan moet je een NPO Plus-account aanschaffen. Programma’s zijn dan langer terug te kijken. Ook de beeldkwaliteit wordt dan verhoogd.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

NPO Stichting Nederlandse Publieke Omroep 4,2 (1073 reviews) Gratis via App Store

3. KIJK

Net als de NPO heeft ook Talpa Network, het media-imperium van John de Mol, zijn eigen app om tv te kijken op je iPad. KIJK bundelt het aanbod van de zenders SBS6, NET5, Veronica en SBS9. Naast dat je met deze app live televisie kunt kijken is het ook mogelijk om afleveringen vooruit te kijken, hetzij tegen betaling. Verder heeft KIJK een selectie aan films en kun je live sportevenementen bekijken, zoals Champions League-voetbal, kickboksgala’s van Glory en UFC mma-wedstrijden.

KIJK Talpa Network B.V. 5,2 (2180 reviews) Gratis via App Store

4. RTL XL

RTL kan natuurlijk niet achterblijven. Ook dit mediahuis heeft z’n eigen app voor het kijken van tv. Gemiste afleveringen kun je tot een week terugkijken. RTL XL is helemaal gratis. Vroeger moest je voor sommige programma’s betalen, maar tegenwoordig heeft RTL een duidelijker onderscheid aangemaakt. Wil je exclusieve films en series zien, of programma’s die langer dan een week geleden zijn uitgezonden kijken? Dan moet je bij Videoland zijn, de Netflix-concurrent van RTL. Een abonnement hierop kost wél geld.

RTL XL RTL Nederland B.V. 3,4 (2309 reviews) Gratis via App Store

Televisie kijken via je provider

5. KPN Interactieve TV

Zoals je op basis van de naam mag verwachten kun je met KPN Interactieve TV televisie kijken op je iPad. Daarnaast is er keuze uit een breed aanbod van films en series. In tegenstelling tot diensten als Netflix moet je deze titels los aanschaffen. Verder is het mogelijk om programma’s terug te kijken. Ben je het scherm van je iPad beu? Dan is het mogelijk om de beelden naar je Chromecast te streamen zodat je op groot beeld kunt kijken. Uiteraard moet je KPN-klant zijn om deze app te gebruiken.

KPN Interactieve TV KPN B.V. 9 (126035 reviews) Gratis via App Store

6. Tele2 Online TV

De afgelopen jaren zijn combipakketten steeds populairder geworden. Door zowel je mobiele telefoon, televisie- als vast bellen-abonnement bij één partij onder te brengen profiteer je van hoge kortingen. Tele2 biedt een dergelijk combi-abonnement aan. Mensen met een Tele2 Interactieve TV-pakket kunnen met deze live televisie kijken op hun iPad.

[aap 935320733]

7. T-Mobile TV Anywhere

Provider T-Mobile kan niet achterblijven. Met de TV Anywhere-app kun je makkelijk op je iPad tv kijken. Programma’s zijn tot zeven dagen terug te kijken en Begin Gemist is ideaal voor wanneer je nét te laat bent ingeschakeld. Verder is het mogelijk om shows te pauzeren en kun je herinneringen instellen. Zo krijg je vanzelf een seintje als je favoriete programma begint. De TV Anywhere-app is alleen voor klanten van T-Mobile Thuis.

T-Mobile TV Anywhere T-Mobile Netherlands Holding BV 5 (119 reviews) Gratis via App Store

8. Ziggo

Mensen met een Ziggo-aansluiting hebben hun eigen app om televisie te kijken. Ziggo GO laat je naar alle zenders kijken. Daarnaast kun je kiezen uit een breed aanbod van films en series die bovendien offline zijn op te slaan. Dit is ideaal voor wanneer je bijvoorbeeld met het openbaar vervoer van en naar werk reist, en onderweg je favoriete serie wil kijken. Ziggo GO is gratis voor Ziggo-klanten en kan overweg met AirPlay.

Ziggo GO Liberty Global Operations BV 6,8 (34735 reviews) Gratis via App Store

Overige manieren om tv te kijken op je iPad

Bovenstaande apps schetsen niet het complete plaatje. Er zijn namelijk nog veel meer apps om tv te kijken met je iPad. Vrijwel iedere partij heeft tegenwoordig zijn eigen iPad-app voor het kijken van programma’s. Dit geldt bijvoorbeeld voor relatief kleine partijen als Delta en Solcon.

DELTA Interactieve TV DELTA N.V. 3,4 (202 reviews) Gratis via App Store

Solcon-TV Solcon Internetdiensten B.V. 3,4 (44 reviews) Gratis via App Store

Verder kun je ook via Canal Digitaal live tv kijken op je tablet. Een abonnement kost 11,95 euro per maand. Je hebt dan keuze uit 64 zenders. Voor 14,95 euro per maand heb je zelfs 78 zenders tot je beschikking. Ben je klant bij budgetprovider Online.nl? Dan kun je ook van Canal Digitaal gebruikmaken.

Canal Digitaal TV App M7 Group SA 8,2 (3774 reviews) Gratis via App Store

Maandthema: Streaming

De hele maand mei staat iPhoned in het teken van een thema: streaming. We staan bijvoorbeeld stil bij de beste apps om films, muziek, series en radio te streamen, geven handige tips om meer uit bekende applicaties als Disney Plus, Netlix en Videoland te halen en bekijken welke streamingdienst het meest familievriendelijk is. De redactie heeft een mooi lijstje aan onderwerpen bij elkaar gebrainstormd, maar we horen natuurlijk ook graag van jou. Welk onderwerp mogen we volgens jou niet missen? Geef je suggestie door via redactie@iphoned.nl, of laat een reactie onder dit bericht achter. We horen graag van je!