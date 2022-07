Dag Schiphol: met deze 5 apps reis je met de trein door Europa

Door de drukte op Schiphol (en Eindhoven Airport) was met de trein door Europa reizen nog nooit zo aantrekkelijk: met deze 5 apps ben je helemaal klaar voor je treinreis.

Met de trein door Europa

Rijen, verloren koffers, vertragingen: de drukte op Schiphol maakt het geen prettige plek om je vakantie te beginnen of te eindigen, en Eindhoven Airport is niet veel beter. Gelukkig kun je de vliegvelden vermijden, want met de trein reis je Europa net zo gemakkelijk door – en bovendien is het beter voor het milieu. Voor zo’n Europese treinreis heb je wel de juiste apps nodig, en laat iPhoned die nou net voor je verzameld hebben.

1. Trainline

Trainline moet je zien als een alles-in-één app voor treinreizen binnen Europa. Je kunt ermee je reis plannen, maar ook direct je kaartjes boeken met een Trainline-account. Dit is met name handig om de onbegrijpelijke websites van spoorwegmaatschappijen uit het buitenland te vermijden. In de app zelf heb je toegang tot je kaartje, dat gewoon gescand kan worden door de conducteur – dus je hebt geen gedoe met het zoeken naar een printer terwijl je ergens in Italië staat.

Trainline: trein en bus thetrainline 9,2 (110 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. NS International

NS International verzamelt net als Trainline informatie over je gehele reis, met alle overstappen die je doet naar buitenlandse spoorwegmaatschappijen. Helaas is boeken vanuit de app vaak niet mogelijk. Wat wel érg handig is, is dat je net als in de normale NS app alle storingen en werkzaamheden bij kunt houden, maar dan van trajecten van Nederland naar buitenlandse bestemmingen. Zo weet je of alles regulier rijdt wanneer je gaat reizen!

NS International NS Internationaal BV 3,4 (533 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Google Maps

Niet alleen is Google Maps ontzettend handig voor het plannen van je treinreis in Europa – je ziet namelijk direct je route op de kaart en de drukte in de trein – maar ook tijdens de treinreis is deze app essentieel. Als je na een zoekopdracht een reis ‘vastzet’, dan zie je tijdens de reis live op de kaart waar je je op je route bevindt via de GPS van je iPhone, en of die ene overstap al in de buurt komt. Dat is een stuk gemakkelijker dan luisteren naar een Spaanse conducteur.

Google Maps Google LLC 9,2 (172.969 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. 9-Euro-Ticket

Door Duitsland met de trein reizen is deze zomer wel érg goedkoop, dankzij een initiatief van de Duitse overheid om meer mensen met het OV te laten reizen. Voor 9 euro reis je daardoor een gehele maand met de trein, bus, metro of tram. En hoewel de goedkope ticket eigenlijk bedoeld is voor Duitsers, werkt de 9-Euro-Ticket app ook gewoon in Nederland – mits je een creditcard hebt! Je moet je wel even verdiepen in het instellen van de 9-Euro-Ticket: de app is namelijk grotendeels in het Duits.

9-Euro-Ticket Deutsche Bahn 2 (2 reviews) Gratis via App Store via App Store

5. Waterful

Nederlandse treinen hebben over het algemeen prima airco’s, maar vaak is dat in het buitenland een ander verhaal. Voordat je uitdroogt in een buitenlandse trein, adviseren we de app Waterful te downloaden. Je vult je geslacht en je dagelijkse activiteit in, waarna de app voor je bepaalt hoe veel water je per dag nodig hebt. Je wordt dan via pushnotificaties eraan herinnerd wanneer het weer tijd is om je waterfles uit je tas te halen.

Waterful: drinkherinnering Listonic 9,2 (37 reviews) Gratis via App Store via App Store

