Geen jaarwisseling zonder Top 2000, de razend populaire lijst met de beste muziek volgens Nederlanders. iPhoned legt uit hoe je gratis en eenvoudig naar de Top 2000 kunt luisteren op al je Apple-apparatuur.

Top 2000 luisteren op je iPhone

De Top 2000 is ontstaan in 1999 en voelt voor veel mensen aan als een oud en nieuw-traditie. In de laatste maanden van het jaar konden we onze favoriete nummers doorgeven via de Top 2000-website, waar de organisatie een lijst van heeft gemaakt. Die lijst wordt vanaf eerste kerstdag tot de jaarwisseling gedraaid op Radio 2.

Wil je de Top 2000 luisteren op je iPhone, iPad of iPod? Dan kun je de NPO Radio 2-app downloaden, die deze tijd helemaal in het teken staat van de befaamde muzieklijst. In deze app luister je gratis naar alle nummers en zie je ook direct hoe hoog je favoriete liedje in de lijst staat. Even kijken hoe laat een bepaald nummer op de radio komt, is uiteraard ook één van de features.

Anders dan op de echte radio kun je elk nummer direct afspelen, een feature die ook in streamingsapps als Spotify en Apple Music zit. Vanuit de NPO Radio 2-app kun je nummers direct aan je Spotify-lijsten toevoegen; handig!

iOS-app is ook bedoeld voor Apple TV

Ook fijn aan de app voor iPhone, iPad en iPod is de mogelijkheid om de studio-livestream, met of zonder beeld, direct naar je Apple TV te sturen. Dat gaat via het Cast-icoontje, waarna je AirPlay selecteert. Als je een Chromecast hebt, kies je Cast. Zo kijk of beluister je de Top 2000 eenvoudig op je televisie.

Luister op je Mac

Wil je de lijst der lijsten liever op je Mac of MacBook beluisteren? Dat kan via de website van NPO Radio 2. Op de site zie je de volledige lijst, luister je live mee en kun je ook de uitzending in de studio meekijken.