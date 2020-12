Ook in de laatste dagen van 2020 kun je weer naar de Top 2000 luisteren. Wij leggen uit hoe je de razend populaire muzieklijst volgt op al je Apple-apparaten.

Lees verder na de advertentie.

De Top 2000 luisteren op je iPhone

Het is inmiddels een traditie dat we in de laatste maanden van het jaar allemaal onze favoriete liedjes invullen op de Top 2000-website. De organisatie maakt vervolgens een lijst met de meest populaire nummers. Die wordt tussen Eerste Kerstdag en de jaarwisseling gedraaid op NPO Radio 2.

Je kunt de Top 2000 volgen via de radio, maar het is anno 2020 natuurlijk ook mogelijk om live naar de lijst te luisteren op je iPhone of iPad. Dat doe je via de NPO Radio 2-app, die een speciale Top 2000-pagina heeft. Daarop zie je direct hoe hoog bepaalde liedjes staan en kun je zoeken naar bijvoorbeeld alle nummers van je lievelingsartiest. Ook check je eenvoudig wanneer jouw favoriet wordt uitgezonden. Je kunt zelfs een melding krijgen als het bijna zover is.

Wil je zelf bepalen wanneer je welk nummer opzet? In de NPO Radio 2-app kun je fragmenten uit alle liedjes beluisteren. Als je de volledige nummers wil horen, ben je aangewezen op de afspeellijsten van streamingdiensten als Spotify en Apple Music. Via die laatste app kun je overigens (nog) geen Top 2000 van 2020 vinden. De meest recente versie stamt uit 2018.

NPO Radio 2-app werkt ook met Apple TV

Via de NPO Radio 2-app kun je de uitzending van de Top 2000, met of zonder beeld, direct naar je Apple TV sturen. Dat gaat via het Cast-icoontje, waarna je AirPlay selecteert. Als je een Chromecast hebt, kies je Cast. Zo kijk of beluister je de Top 2000 eenvoudig op je televisie.

Top 2000 luisteren op je Mac

Wil je de lijst der lijsten liever op je Mac of MacBook volgen? Dat kan via de website van NPO Radio 2. Op de site zie je de volledige lijst, luister je live mee en kun je ook kijken naar de uitzending in de studio.