Deze 8 apps maken thuiswerken met je Apple-apparaat makkelijker

Thuis aan het werk door ziekte of juist het voorkomen van besmetting? Deze apps helpen je een handje.



Handige thuiswerk-apps

Nu veel mensen rondom de seizoenswisseling griep hebben, of bang zijn voor besmetting van het coronavirus, nemen ze liever het zekere voor het onzekere door thuis te werken. Tegenwoordig kan dat prima omdat de meeste communicatie en data-opslag digitaal gaat. Werk je op een Apple-apparaat? Dan gaan deze apps het nog makkelijker voor je maken om thuis te werken.

Communicatie met collega’s

Het lastige aan thuiswerken is dat je niet even snel iets kan vragen aan een collega. Gelukkig zijn er genoeg chat-apps waarmee je je collega’s snel kan bereiken. Een aantal tips:

1. Slack

Slack richt zich speciaal op communicatie voor grotere groepen, zoals een heel bedrijf of een team binnen een bedrijf. Hier kan je zowel gerichte privé-berichten naar collega’s sturen, als een grote groep aanspreken. Je werkt met verschillende kanalen. Als je dan bijvoorbeeld iets wil bespreken met een bepaald team binnen een bedrijf, maar niet één specifiek persoon wil aan aanspreken, kan je via Slack een bericht sturen naar het kanaal van dat team. Een overleg kan vervolgens in die groep plaatsvinden.

Slack

2. Skype

Voor een mondeling overleg is Skype een uitkomst. Hier kan je zowel alleen met audio bellen als met beeld. Ook kan je hier chatten met je collega’s. Het enige wat je nodig hebt is het e-mailadres of Skype-gebruikersnaam van de persoon die je via Skype wil bereiken. Ook in groepen kan je een gesprek voeren, bijvoorbeeld als je digitaal een vergadering wil bijwonen. Extra handig: in Skype kan je je scherm delen met je gesprekspartner, zodat je ook makkelijk presentaties en andere bestanden kan delen.

Skype voor iPhone

3. FaceTime

Als je allebei een Apple-apparaat gebruikt is FaceTime nóg handiger om te overleggen met je collega’s dan Skype. Je kan namelijk direct bellen met je contacten door te zoeken op hun naam, mailadres of telefoonnummer. De FaceTime-app staat standaard op je MacBook en iPhone. Het werkt echter alleen als je met een Apple ID bent ingelogd, dus je moet wel zeker weten dat je collega ook een Apple-apparaat gebruikt.

Samenwerken aan projecten

Als je samen moet werken aan een project moeten jij en je projectpartners hetzelfde bestand kunnen bewerken. Als je thuiswerkt kan je niet samen naar hetzelfde scherm kijken. Toch is dat geen probleem: er zijn meerdere apps waarmee je samen met je projectpartners in hetzelfde document kan werken.

4. iWork

Op je Apple-apparaat is iWork de logische start. Op een Mac vind je dit pakket al standaard in je Launchpad. Dat betekent dat je Pages (voor tekstverwerking), Numbers (voor administratie) en Keynote (voor presentaties) kunt gebruiken. Dit zijn makkelijk te begrijpen programma’s die fijn zijn geïntegreerd in macOS. Tevens is het met iWork vrij simpel om documenten en presentaties te maken die er echt mooi uit zien. Via iCloud zijn deze apps ook te gebruiken in je webbrowser.

5. Google Drive

Zowel met macOS als met Windows is Google Docs een handige manier om samen met collega’s in een bestand te werken. Google Docs, Google Sheets en Google Slides zijn onderdeel van de clouddienst van Google. Je nodigt anderen uit door ze een link naar het document te geven, of voegt ze via e-mail toe. Vervolgens is het mogelijk om met elkaar in realtime aan hetzelfde document te werken. De diensten van Google zijn zelfs ook gewoon offline te gebruiken binnen je browser. Zodra je weer verbinding hebt, wordt je werk weer in de cloud automatisch opgeslagen. Zo hoef je nooit bang te zijn dat je een bestand niet goed hebt opgeslagen.

Google Drive - online bestands

6. Notities-app

Wist je dat je ook de standaard Notities-app van Apple kan gebruiken om samen te werken? Handig voor takenlijstjes die je deelt met collega’s. Als iemand een wijziging maakt in een gedeelde notitie wordt deze automatisch doorgevoerd op de apparaten van anderen. Met een geel bolletje laat de app zien als iemand anders aan het werk is in een notitie. Om een notitie te delen tik je op het cirkelvormige icoontje rechts bovenin beeld naast het deel-icoon. Hier kies je een app om de notitie te delen en vul je de gewenste contacten in.

Gedeelde data-opslag

Wil je de volgende dag weer naar kantoor? Dan wil je je bestanden natuurlijk gelijk op kunnen slaan op een plaats zodat je er altijd en overal bij kan. Gedeelde bestanden moeten natuurlijk ook beschikbaar zijn voor je collega’s. Ook voor het opslaan van bestanden zijn er verschillende apps die dat extra makkelijk maken.

7. Dropbox

In Dropbox kan je je bestanden online opslaan. Zo heb je er altijd toegang tot, en loop je niet de kans dat je je bestanden kwijtraakt als bijvoorbeeld je laptop crasht. Ook kan je in de app zien waar je collega’s mee bezig zijn. Je kan namelijk in één oogopslag zien wie aanpassingen heeft gemaakt aan een bestand. Daarnaast kan je makkelijk feedback geven op een gedeeld bestand. Als je een preview van een bestand opent, kan je onderaan in het chatvenster opmerkingen of feedback achterlaten. Het thuisscherm van Dropbox kan je zo aanpassen dat je precies ziet waar je team mee bezig is, of je belangrijkste bestanden in één oogopslag ziet.

8. iCloud Drive

Als je je bestanden opslaat in je iCloud kan je deze overal, op elk Apple-apparaat, terugvinden. Mits je synchronisatie hebt ingeschakeld natuurlijk. Je upload bestanden naar je iCloud door iCloud in je webbrowser te openen en ze simpelweg naar dit venster te slepen. Ook hier kan je documenten delen met je collega’s. Ga hiervoor in je iCloud Drive naar het bestand dat je wil delen. Klik met je rechtermuisknop, kies ‘deel’ en vervolgens ‘voeg personen toe’. Er wordt dan een uitnodiging verstuurd naar de persoon in kwestie.

