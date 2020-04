Met deze 6 thuisbezorgd-apps heb je snel een maaltijd in huis

In tijden van corona moeten we allemaal zo veel mogelijk thuisblijven. De horeca is gesloten en ook de supermarkt kun je beter niet te vaak bezoeken. Eten thuis laten bezorgen is dan de perfecte manier om binnen te blijven. Dit zijn de beste thuisbezorgd-apps.

De 6 beste thuisbezorgd-apps

Als je niet wil, hoef je allang niet meer naar de supermarkt: je kan je boodschappen gewoon thuis laten bezorgen. Maar heb je geen tijd om te koken of gewoon zin in iets lekkers? Dan is het ook mogelijk om complete warme gerechten voor je deur te laten afleveren.

Momenteel zijn er ook veel restaurants die een afhaalservice zijn begonnen, zodat je dat ene heerlijke gerecht toch niet hoeft te missen. Maar kun je of wil je je huis niet uit, dan zijn er gelukkig nog heel veel opties om een maaltijd naar jou te laten komen. Dit zijn volgens ons de beste bezorg-apps, op willekeurige volgorde.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

1. Thuisbezorgd

Thuisbezorgd-apps hebben hun naam te danken aan de meest populaire app om eten te laten bezorgen: Thuisbezorgd. Deze is ook meteen het meest volledig. Omdat veel mensen de app gebruiken, hebben de meeste cafetaria’s en restaurants bij jou in de buurt zich aangesloten bij deze app. Eten bestellen gaat dan ook heel makkelijk.

Na het invullen van je postcode zie je gelijk welke restaurants zich in een straal van een aantal kilometer om jouw huis bezorgen. Bovenin zie je de verschillende keukens waar je gerechten uit kan kiezen. Klik de gerechten aan die je wil laten thuisbezorgen en reken af in de app. Binnen drie kwartier tot een uur heb jij een heerlijke warme maaltijd op je bord. Overigens is eten afhalen ook mogelijk.

Thuisbezorgd.nl Takeaway.com 9,2 (404395 reviews) Gratis via App Store

2. Deliveroo

In het land der thuisbezorgd-apps eist ook Deliveroo een groot deel van de taart op. De meeste eettenten zijn dan ook bij Thuisbezorgd of Deliveroo aangesloten, of allebei. Of je nu een snelle pizza wil of een culinair gerecht: je kunt het allemaal thuis laten bezorgen. In tegenstelling tot Thuisbezorgd is Deliveroo ook internationaal actief.

Voor zowel lunch als avondeten kun je bij de dienst terecht. Als je locatievoorzieningen aan hebt staan, zie je direct welke restaurants op dit moment bij jou eten bezorgen. Je kunt hierbij zelf beslissen of je wil kiezen op basis van gerecht – zoals een pizza, burger of bijvoorbeeld kip – of op basis van restaurant. Doorgaans kun je binnen een uur al aan tafel.

Deliveroo Deliveroo 9,2 (24787 reviews) Gratis via App Store

3. Bezorgland

Ook bij Bezorgland zijn verschillende kleine restaurantjes aangesloten. Dit is één van de nieuwere thuisbezorgd-apps, waardoor de dienst nog niet in iedere stad of dorp beschikbaar is. Toch kun je al op heel wat plekken lekker eten laten bezorgen.

Het aanbod bestaat uit pizza’s en hamburgers, maar ook andere soorten gerechten zijn hier te bestellen. Zo is er ook vis, sushi, pasta en zelfs bier te bestellen. Hier zie je in welke steden de app momenteel te gebruiken is.

Bezorgland Bezorgland 9,2 (11 reviews) Gratis via App Store

4. Domino’s en New York Pizza

Ben je vooral op zoek naar een pizza, dan kun je natuurlijk bij Domino’s of New York Pizza aankloppen. Beide pizzeria’s zijn alleen gefocust op bezorgen en afhalen: je kan er niet op locatie eten. Zowel Domino’s als New York Pizza hebben eigen thuisbezorgd-apps waar je makkelijk eigen pizza’s in kan samenstellen. Als je student bent heb je ook nog eens flinke korting.

Wanneer je een account aanmaakt, wordt je adres en bestelgeschiedenis opgeslagen. Zo hoef je bij een volgende bestelling niet nogmaals je adres in te vullen, en kun je wederom die ene lekkere pizza bestellen. Kun je niet kiezen? Dan heb je ook de mogelijkheid om twee verschillende helften, of zelfs vier verschillende kwarten te kiezen.

Domino's Pizza Nederland Domino's Pizza Enterprises Limited 9,2 (1787 reviews) Gratis via App Store

New York Pizza New York Pizza Delivery B.V. 3,8 (110 reviews) Gratis via App Store

5. Sushipoint

Geen zin in een vette hap, maar wel in iets makkelijks? Dan kan je ook voor sushi gaan. Ook Sushipoint is puur gefocust op bezorgen en afhalen. De bezorgdienst is in de meeste steden te vinden.

Hier kies je uit verschillende menu’s met allerlei soorten sushi, of stel je zelf een menu samen met verschillende sushirolls. Ook zin in iets warms? Sushipoint biedt verschillende warme bijgerechten aan.

SushiPoint SushiPoint Holding bv 3,8 (14 reviews) Gratis via App Store

6. Thuisafgehaald

De app Thuisafgehaald is een mooi initiatief van Stiching Thuisgekookt om mensen met elkaar in contact te brengen die hulp kunnen bieden. De dienst bezorgt in principe niet, maar bestaat uit verschillende thuiskoks, die zich hebben aangemeld om voor andere mensen in de buurt te koken. Het is dus niet één van de traditionele thuisbezorgd-apps.

Vooral in deze tijden is het heel handig om ergens in de buurt een maaltijd te kunnen krijgen. Op een kaartje zie je waar de thuiskoks zich bevinden bij jou in de buurt. Wil je zelf je steentje bijdragen? Dan kun jij je in de app aanmelden om voor een klein bedrag iets te koken. Ben of ken je iemand die zelf zijn huis niet uitkan omdat je in een kwetsbare positie zit? Dan kun je via de app wel een buurtgenoot zoeken die je kan helpen.

Thuisafgehaald LeVarne BV 4,8 (14 reviews) Gratis via App Store

Meer thuisblijf-tips

Nu we allemaal in isolatie zitten heb je wellicht wat meer behoefte aan sociaal contact. Zin in een spelletje met vrienden? Wij zetten de beste bordspel-apps en online multiplayer games voor je op een rij. Wil je gewoon even je vrienden zien of spreken? Bekijk dan ons overzicht van de beste videobel-apps, of lees hoe je doe populaire app Houseparty gebruikt.