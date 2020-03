Met deze 7 workout-apps hoef je niet meer naar de sportschool

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn de sportscholen gesloten en blijven de meesten van ons thuis. Het is natuurlijk goed om wel zoveel mogelijk te blijven bewegen. Gelukkig kan je ook binnenshuis fit blijven. Dit zijn de beste apps om thuis een workout te doen.



De beste workout-apps voor thuis

De sportscholen zijn momenteel gesloten, maar ook vanuit huis kan je goed in vorm blijven. Zonder fitness-apparaten zijn er toch genoeg oefeningen waarmee je je conditie op peil houdt. De volgende apps helpen je daar een handje bij.

Lees ook: De 8 beste iOS-apps om fitter en gespierder te worden

1. Seven

Met Seven doe je dagelijks een workout van maar zeven minuten. Je krijgt verschillende workouts voorgeschoteld die je op moet volgen. Je vult je doelen in en de app helpt je om je doel te bereiken door de trainingen erop aan te passen. Je hebt niks nodig, alleen je iPhone. Wil je de volgende stap zetten? Dan krijg je met een premium-abonnement toegang tot tweehonderd oefeningen om meer variatie in je workouts aan te brengen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Seven - 7 Minute Workout Perigee 9 (196 reviews) Gratis via App Store

2. Workout Women

Workout Women is een fitness-app speciaal voor vrouwen. Je stelt eerst in wat je graag wil bereiken: bijvoorbeeld afvallen, of je conditie verbeteren. Op basis daarvan krijg je een aantal workout-pakketten te zien. Tik er één aan en doe de oefeningen die erbij staan. Je hebt er niks voor nodig, maar als je het fijn vindt kan je een yogamatje gebruiken om de oefeningen op te doen.

Workout for Women: Fitness App Fast Builder Limited 9 (100 reviews) Gratis via App Store

3. Six Pack

Niks te doen thuis? Ga dan in dertig dagen trainen om een six pack te krijgen. De app wordt jouw personal trainer en laat door middel van een 3D-animatie zien welke oefeningen je moet doen en welke spiergroepen je daarmee traint. Met workouts tussen de 10 en 30 minuten blijf je iedere dag in beweging. Extra handig: de app synchroniseert met de Apple Watch, zodat je direct ziet hoeveel calorieën je hebt verbrand.

Six Pack in 30 Days TAKALOGY TECHNOLOGY CORPORATION 9 (164 reviews) Gratis via App Store

4. Basic-Fit

Ben je lid van Basic Fit? Dan kan je met de Basic Fit-app ook gratis thuis aan de slag. Behalve je lesroosters en fitnessactiviteit staan er namelijk veel kant en klare workouts in de app. Bovendien staat er meer dan 2000 oefeningen in met handige 3D-demonstraties.

Basic-Fit Basic-Fit 8 (3424 reviews) Gratis via App Store

5. Workouts voor thuis

De naam zegt het eigenlijk al. De app geeft je dagelijks trainingsroutines voor verschillende belangrijke spiergroepen. Zonder dat je naar de sportschool hoeft train je je buikspieren, borst, benen, armen en bilspieren. Ook zijn er oefeningen voor het hele lichaam. Door handige video’s zie je direct hoe je een oefening uitvoert.

Workouts voor Thuis ABISHKKING LIMITED. 10 (20 reviews) Gratis via App Store

6. Nike Training Club

De Nike Training Club biedt meer dan 185 gratis workouts aan. Denk hierbij aan krachttraining, uithoudingsvermogen, mobiliteit en yoga. Voor elke oefening kan je een video bekijken om te zien hoe je deze uitvoert. De workouts zijn zowel kort als lang. Het is ook mogelijk om een persoonlijk trainingsschema te maken, zodat het precies in jouw dagplanning past.

Nike Training Club Nike, Inc 9 (169 reviews) Gratis via App Store

7. Virtuagym

Met Virtuagym heb je helemaal geen sportschool meer nodig. Onder begeleiding van een 3D-geanimeerde personal trainer doe je dagelijks één van de 5000 oefeningen. Met de kant-en-klare workouts blijf je goed in vorm. De app houdt voor jou je voortgang bij en geeft je op maat gemaakte schema’s, waardoor zowel beginners als topsporters direct aan de slag kunnen.

Virtuagym Fitness Virtuagym.com 9 (720 reviews) Gratis via App Store