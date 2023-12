Threads is nu beschikbaar in Nederland (vergeet Twitter maar)

In Nederland is Threads nu eindelijk beschikbaar, dat wordt gezien als hét alternatief voor Twitter. Dit kun je met de nieuwe app!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Threads nu beschikbaar in Nederland

Ben je nog op zoek naar een alternatief voor Twitter? Dan hebben we goed nieuws, want Threads is nu beschikbaar in Nederland. Dit is Meta’s tegenhanger van Twitter (of X), waarop je korte berichtjes kunt plaatsen. Threads is verbonden met Instagram, waardoor je direct berichten ziet die je leuk vindt. Ook handig: je ziet wie van je volgers al een account aan heeft gemaakt op Threads.

Threads, an Instagram app Instagram, Inc. 9 (2 reviews) Gratis via App Store via App Store

Zo hoef je in Threads dus niet te zoeken naar je vrienden, maar kun je iedereen snel toevoegen. Zodra één van je Instagram-volgers een account aanmaakt op Threads ontvang je bovendien een melding. Het aanmaken van een account op Threads is zo gebeurd, zeker als je al een Instagram-account hebt. Threads is gratis te downloaden in de App Store en is kosteloos te gebruiken in Nederland.

Zo werkt Threads

Threads werkt in principe hetzelfde als Twitter. De app is bedoeld om korte tekstberichten te plaatsen, met daarin maximaal 500 karakters. Daarnaast kun je ook foto’s, video’s en polls delen op het platform. Dat is niet het enige, want het is zelfs mogelijk om spraakberichten te plaatsen. Deze berichten verschijnen vervolgens in ‘Threads’ onder elkaar op de tijdlijn van je volgers.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is niet helemaal duidelijk hoe je tijdlijn wordt bepaald in Threads. De volgorde van de posts wordt willekeurig getoond, maar je hebt ook op Threads de optie om te betalen voor Meta Verified. Met dit betaalde abonnement verschijnen je posts hoger op iemands tijdlijn en krijg je minder advertenties te zien. Dit abonnement was al beschikbaar op Facebook en Instagram, je betaalt dan maar liefst 16,99 euro.

Alternatief voor Twitter

Met de lancering van Threads in Nederland is er eindelijk een geschikt alternatief voor Twitter. De vraag naar zo’n alternatief werd steeds groter, zeker door alle chaos op Twitter de laatste maanden. Sinds de overname door Elon Musk is er namelijk behoorlijk wat veranderd op het platform, waaronder de naamswijziging naar X en de mogelijkheid om een blauw vinkje achter je gebruikersnaam te kopen.

Lees ook: Twitter-alternatief Threads komt eraan – en verzamelt ál je data

Met Threads in Nederland krijgt Meta helaas wel de mogelijkheid om nóg meer data van je te verzamelen. Door de nieuwe app komt Meta nog meer over je te weten, naast de data die al verzameld wordt via WhatsApp, Instagram en Facebook. Eerder was al duidelijk dat Threads al je data verzamelt, houd daar dus rekening mee bij het downloaden van de app.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.