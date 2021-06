Telegram kan vanaf nu groepsbellen met beeld: zo werkt het

Met Telegram kun je geschreven berichten versturen, maar vanaf nu kun je de chat-app ook gebruiken om te groepsbellen met beeld. In dit artikel leggen we uit hoe het werkt.

Telegram is een van de populairste alternatieven voor WhatsApp. De chat-app wordt door honderden miljoenen mensen gebruikt en heeft meerdere handige functies toegevoegd.

De grootste vernieuwing is dat je voortaan met Telegram kunt groepsbellen. Zo kun je je vrienden, familie of collega’s niet alleen horen, maar ook zien.

Groepsbellen via Telegram gaat zo:

Download de nieuwste versie van Telegram en open de app op je iPhone; Start een audiogesprek zoals je dat gewend bent; Maak dus een groep aan met de mensen die je wil spreken, of – wanneer je beheerder van een groep bent – tik direct op de ‘Spraakchat’-knop direct onder het groepsprofiel. Zit iedereen in het gesprek? Tik op het camera-icoon onderin om je video aan te zetten. Je kunt je video op ieder gewenst moment weer uitzetten.

Je kunt in Telegram met een onbeperkt aantal mensen audiobellen, maar maximaal 30 deelnemers kunnen hun camera aanzetten. Hebben 30 mensen hun video aanstaan en wil jij dit ook doen, dan krijg je een melding dat eerst iemand anders haar/zijn camera moet uitschakelen. Het goede nieuws is dat dit limiet volgens Telegram “in de nabije toekomst” wordt opgehoogd.

Standaard krijg je alle videobellers in één venster te zien. Wil je iemand schermvullend in beeld krijgen? Tik dan op diegene haar/zijn video. Je kunt een video ook vastzetten waardoor die persoon altijd in beeld blijft, ook wanneer andere deelnemers hun camera’s aanzetten.

Scherm delen in Telegram

Ook een toffe update: je kunt vanaf nu je scherm delen in Telegram. Anderen zien hierdoor wat er op jouw scherm te zien is. Je kunt zo bijvoorbeeld je vakantiefoto’s laten zien, of samen naar een leuke video kijken.

Je kunt een scherm in Telegram delen door tijdens het (video)bellen op de drie puntjes rechtsboven te tikken. Kies vervolgens ‘Scherm delen’. Vervolgens zien de andere groepsdeelnemers jouw iPhone-scherm.

Ook FaceTime krijgt scherm delen

Waarschijnlijk is de mogelijkheid om je scherm in Telegram te delen niet geheel toevallig op dit moment uitgekomen.

Later dit jaar komt iOS 15 uit, de nieuwe iPhone-update van 2021. Zodra deze update beschikbaar is kun je in FaceTime, de standaard videobel-app op iPhones, ook je scherm delen met anderen. Apple noemt deze functie SharePlay.

→ Verder lezen: Wanneer kan ik iOS 15 downloaden? Dit is wanneer je aan de beurt bent

