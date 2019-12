Telefoongesprekken opnemen: de 3 beste opname-apps voor iOS

Mis je de stem van je vakantieliefde, of wordt in een belangrijk telefoongesprek iets gecommuniceerd dat je later wil terugluisteren? Er zijn verschillende apps waarmee je je telefoongesprek op kunt nemen. iPhoned zet de beste voor je op een rijtje.

1. TapeACall

TapeACall werkt heel goed om je gesprekken op te nemen. Zodra je in een telefoongesprek zit, druk je op de opnameknop. De app maakt van het gesprek dan een groepsgesprek, waarbij de derde lijn wordt gebruikt om op te nemen.

Opgenomen gesprekken deel je vervolgens via een app of e-mail. Ook kun je het bestand online opslaan in de cloud. Met de app kun je zo veel en zo lang opnemen als je wil. Na aankoop van de app kun je een jaar lang onbeperkt gesprekken opnemen en terugluisteren.

TapeACall Pro Epic Enterprises 8 (1 reviews) € 11,99 via App Store

2. Rekk

Rekk is een handige app die je telefoongesprekken opneemt, opslaat en zelfs transcribeert. Het is met deze app wel belangrijk dat je provider 3 wegs-groepsgesprekken ondersteunt. De app luistert dan naar het gesprek en neemt het op. Gebruik is gratis als jij en de persoon aan de andere kant van de lijn via Rekk bellen. Als je via je eigen telefoon-app wil opnemen, moet je een abonnement nemen.

Rekk neemt je uitgaande of inkomende gesprek op. Dit wordt een audiobestand dat je gemakkelijk in de app kan luisteren of kan delen. Daarnaast is het mogelijk om gesprekken te uploaden naar je iCloud of een andere online opslagruimte. Ook kun je het gesprek converteren naar tekst en kan je zelf notities bij een gesprek plaatsen.

REKK - Gespreksopname Anatoly Nevelev Gratis via App Store

3. Skype

Het klinkt misschien vreemd, maar Skype is ook een handige (en gratis!) manier om je video- of telefoongesprekken op te nemen. Download de Skype-app op je iPhone en bel via de app. Tik tijdens het een Skype-oproep op de drie puntjes voor meer opties. Tik op de opnameknop om de opname te starten.

De persoon aan de andere kant van de lijn krijgt een melding dat je het gesprek opneemt. Je gesprek wordt in je chatberichten geplaatst en blijft 30 dagen beschikbaar, maar kun je zelf ook downloaden en lokaal opslaan om langer te bewaren.

Skype voor iPhone Skype Communications S.a.r.l 10 (1 reviews) Gratis via App Store

Meer apps

